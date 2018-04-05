Бивш полицейски шеф: Владимир Пелов беше близък с ботевградски бизнесмен

Параграф22 Daily

Бизнесмен и земеделски производител от Ботевград е бил много близък с избягалия от Централния софийски затвор Владимир Пелов, като именно в негов имот той е опит да се скрие от органите на реда след грабеж през 2011 г. Това разказа бившият началник на ОДМВР-София Николай Николов в студиото на „Тази сутрин” по повод информациите, че на Пелов и съкилийника му Радослав Колев може да е било сериозно помогнато отвън.

„След извършването на въоръжения грабеж се укриваше в гората над село Врачеш в полите на Стара Планина. Тогава още вечерта го засякохме в един стопански двор, в който работеше като охрана. Може би ни усети и успя в тъмнината да се скрие”, разказа Николов. В хода на разговора той уточни, че имотът е именно на ботевградския земеделски производител и той е бил „в много близки отношения” с Пелов.

Бившият полицейски началник разказа как точно се е развил целият криминален сюжет, пратил мъжа в затвора. Пелов и неговият съучастник задигнали килограм злато от ателие в Ботевград, при което били видени от местен полицай, който пиел кафе. Той веднага известил колегите си, започнало преследване и съучастникът бил заловен. „На 10-20 минута знаехме кой е вторият”, посочи Николов.

Владимир Пелов отвлякъл семейство с автомобил и така стигнал до Врачеш. Според Николов медиите помогнали с това, че с информациите си убедили престъпника да не се съпротивлява. „Този човек е много опасен. Безскрупулен е, много подготвен физически, психически много здрав, трудно пробиваем е, може да извърши всяко едно престъпление”, категоричен беше Николай Николов и призова гражданите да не проявяват „излишна храброст”.