Близо 170 дървета бял и черен бор са били отсечени незаконно

Параграф22 Daily

За незаконна сеч в Тетевенско съобщават от областната дирекция на МВР в Ловеч. В местността "Ореша", в землището на село Голям извор, били отсечени без редовно писмено позволително 168 дървета от вида бял и черен бор.

В Районното управление в Тетевен е образувано досъдебно производство.