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Параграф22 Daily

§22 Новини

Близо 170 дървета бял и черен бор са били отсечени незаконно

За незаконна сеч в Тетевенско съобщават от областната дирекция на МВР в Ловеч. В местността "Ореша", в землището на село Голям извор, били отсечени без редовно писмено позволително 168 дървета от вида бял и черен бор.

В Районното управление в Тетевен е образувано досъдебно производство.

Относно материала

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Автор
Банкеръ
понеделник, 03. юни 2019 - 12:30
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