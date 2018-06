Фейсбук призна, че е споделяла потребителски данни с четири водещи китайски технологични компании

Параграф22 Daily

Водещата социална интернет медия "Фейсбук" обяви във вторник вечерта, че е имала партньорски отношения с най-малко четири китайски технологични компании, включително с Huawei Technologies Co., която е производител на телекомуникационно оборудване и която властите в САЩ определят като потенциален инструмент за държавно спонсориран шпионаж, предаде "Уолстрийт джърнъл".

Говорител на "Фейсбук" съобщи, че четирите партньорства са сред 60-те фирми, с които компанията е започнала да работи съвместно през 2007-а година, за да могат тези фирми да възпроизвеждат услугите на социалната интернет медия на техните технологични устройства. Към вторник обаче повече от половината от тези партньорства са били преустановени, допълни говорителят.

Социалната медийна компания също така обяви, че планира да прекрати партньорството си за споделяне на данни с Huawei до края на настоящата седмица. Според "Уолстрийт джърнъл" обаче не е ясно кога "Фейсбук" ще прекрати партньорството с другите три китайски компании: Lenovo Group Ltd. (най-големия производител на персонални компютри в света), Oppo Electronics Corp. (производител на смартфони) и с китайския електронен конгломерат TCL.

Представители на "Фейсбук" защитиха решението да работят с Huawei и посочиха, че никакви лични данни, принадлежащи на потребители на социалната медия, не са били запазвани на сървърите на Huawei.

Новият скандал с "Фейсбук" избухна, след като по-рано във вторник вестник New York Times съобщи, че компанията има споразумения за обмен на лични данни с най-малко четири китайски технологични компании, включително с Huawei, която американските разузнавателни агенции определят като заплаха за националната сигурността. Споразуменията са позволявали на Huawei, Lenovo, Oppo и TCL да получават подробна информация за потребителите на устройствата и за техните приятели, съобщи американското издание и допълни, че самите договорености датират от 2010-а година.

Преди време американските разузнавателни агенции предупредиха, че компанията Huawei има тесни връзки с китайското правителство. В началото на настоящата седмица пък New York Times съобщи, че "Фейсбук" има подобни споразумения за споделяне на данни с повече от 60 компании, включително с американските Apple Inc. и Amazon.com Inc.