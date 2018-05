Хакери са откраднали данни на 90 хил. клиенти на канадски банки

Параграф22 Daily

Bank of Montreal и Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) обявиха, че хакери може да са откраднали данните на близо 90 хил. клиенти в рамките на първата значителна подобна атака над финансова институция в страната, пише CNBC. Bank of Montreal, четвъртата по големина банка в Канада, заяви, че се е свързала с хакерите в неделя, които твърдят, че притежават лична и финансова информация на ограничен брой клиенти на банката, сочи Investor.bg.

Говорител на банката изрази убеждението си, че по-малко от 50 хил. от всичките 8 млн. клиенти на банката в Канада са засегнати. Той е отказал да каже дали някой от клиентите е загубил пари в резултат от атаката. Хакерите са заплашили да направят данните публични, обясни говорителят, допълвайки, че банката работи с властите и съдейства за извършването на разследване.

Според Bank of Montreal атаката е извършена извън страната.

Canadian Imperial Bank of Commerce, петата по големина банка в Канада, коментира, че хакерите са се свързали с нея в неделя. Те са обяснили, че по електронен път са откраднали лични данни и информация от сметките на 40 хил. клиенти на нейния бранд за директно банкиране Simplii. CIBC твърди, че все още не е потвърдила пробива със сигурност, но е приела заплахите сериозно. Банката посочва, че клиентите на нейното основно банково подразделение не са засегнати.

И двете банки твърдят, че се свързват с клиентите и ги съветват да прегледат акаунтите си, като съобщят, ако открият нещо нередно. Други канадски банки твърдят, че не са засегнати.