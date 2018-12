Китай забранява седем модела iPhone заради съдебно оплакване от Qualcomm

Параграф22 Daily

Американският производител на микропроцесори Qualcomm Inc обяви в понеделник, че е спечелил предварителна заповед от китайския съд за забрана на вноса и продажбата на няколко модела смартфони на Apple Inc, които нарушават два от нейните патенти, съобщава Ройтерс. Предварителната заповед засяга цялата гама модели от iPhone 6S до iPhone X, уточнява Investor.bg.

Решението е взето от Китайския междинен народен съд във Фуджоу, който по-рано тази година забрани и вноса на чипове на компанията Micron Technology Inc. в Китай. Qualcomm подаде своето оплакване към съда още през 2017 г.

Съдът установи, че Apple нарушава два от софтуерните патенти на компанията, свързани с преоразмеряването на снимките и управлението на приложенията за тъчскрийн. „Apple продължава да се възползва от нашата интелектуална собственост, като същевременно отказва да ни компенсира“, споделя Дон Розенберг, главен съветник в Qualcomm.

Тъй като патентите са изцяло софтуерни, Apple може да направи промени в кода, за да избегне забраната.

Моделите iPhone, които влизат в рамките на забраната са iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.