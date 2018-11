Министър Маринов: Борбата с корупцията е водещ приоритет и реален показател за върховенство на закона

Параграф22 Daily

„Борбата с корупцията не само е основен приоритет на всяко правителство и реален показател за върховенство на закона, но и чувствителен въпрос за нашите граждани. За ефективна борба с корупцията е необходима стабилна правна и институционална рамка и компетентни национални структури, способни да взаимодействат и да прилагат добри практики в своята работа“. Това подчерта министърът на вътрешните работи Младен Маринов по време на участието си в регионалния форум по въпросите на противодействие на вътрешната корупция. С оглед на общите предизвикателства, министър Маринов представи виждането за включване на партньорите от Западните Балкани в Мрежата за засилено регионално сътрудничество между звената на вътрешна сигурност. В този смисъл той припомни, че борбата с корупцията и организираната престъпност и засилването на капацитета в тези области са изведени като приоритети в Декларацията от срещата на върха ЕС-Западни Балкани в София на 17 май 2018 г.

По време на форума европейски и регионални формати - Европейски партньори срещу корупцията (EPAC), Регионалната антикорупционна инициатива (RAI), Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ПКПКОНПИ), Мрежата за засилено регионално сътрудничество между звената за вътрешна сигурност (NERCISU) - представиха актуална информация за своята дейност и подкрепата, която предлагат чрез обмен на експертни знания и опит, споделяне на добри практики между компетентните национални структури, реализиране на съвместни операции и насърчаване на съвместни проекти по противодействие на корупцията.

Делегатите се обединиха около важността на изграждането на необходимия капацитет в отделните министерства, укрепването му с компетентни, лоялни и безкомпромисни служители. Фокус в дискусиите бе ефективността на механизмите за комуникация и обмен на оперативна информация. Направен бе и преглед както на възможностите, така и на конкретни предложения за засилване на сътрудничеството.

В рамките на регионалния форум се провежда и Третата годишна среща на Мрежата за засилено регионално сътрудничество между звената за вътрешна сигурност (Network for Enhanced Regional Cooperation of Internal Security Units of Ministries of the Interior/Police of involved countries - NERCISU). Партньорите от региона обсъждат антикорупционни политики и мерки за справяне с настоящите предизвикателства в областта на вътрешната корупция. Експерти от Германия, Великобритания и САЩ споделят с колегите си опит за новите тенденции и най-добри практики.

Представен е и приносът на неправителствения сектор към усилията на правоприлагащите органи за ограничаване и предотвратяване на корупционни практики.