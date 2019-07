Може ли да бъде ограничен достъпът до изтеклата информация от НАП?

Параграф22 Daily

Достъпът до изтеклата информация от масивите на данъчните няма как да бъде ограничен, предупреди пред "Хоризонт" IT специалистът Ивайло Мирчев. По думите му това е "дигитална катастрофа" и пробив в националната сигурност: “Тук говорим за милиони български граждани с много информация за тях. До момента от ЕГН-та, които съм проверил, всяко едно присъства поне в пет-шест отделни бази данни и изключително важно е, че това не е всичко, това е около 30-40% от информацията“.

IT специалистът Ивайло Мирчев, открил себе си в разкритите от хакери данни в НАП, каза, че става дума за над хиляда файла от 2007 година насам. Той нарече случилото се "дигитална катастрофа" и призова за оставки: “Бърза оставка на отговорните лица. Изключително спешна програма за одит на IT сигурността в инфраструктурата на държавните предприятия и промяна на политиката на държавата да работи с пет-шест фирми, които от 20 години поддържат тази IT инфраструктура и се провалят всеки път“.

От своя страна доц. Георги Павлов от УНСС предположи, че става дума за целенасочена атака срещу Националната агенция за приходите: “Един от ефектите е да се каже "В НАП не си вършат работата" и дайте да спрем свързването с бензиностанциите, тъй като в последно време се констатира също, че приходите на НАП се увеличават и дали не се търси такъв ефект в цялата тази ситуация, не е ясно в момента“.

В интервю за предаването “Преди всички“ той коментира още: “Мисля, че трябва да имаме доверие на нашите специалисти, които се занимават с въпроса от НАП, и те ще констатират какво има и какво няма. Но от миналата година 25-и май е в сила Новият регламент на ЕС Джи Ди пиар за защита на личните данни и аз предполагам, че са взети необходимите мерки да няма възможност за изтичане на такава информация. Така че дали все пак информацията е извлечена по електронен път, или някой е извлякъл стара информация, пък я представя като нова, дали това не е медиен ефект – ще се разбере, след като получим по-точна информация от специалисти, каза доц. Георги Павлов от УНСС, преподавател по киберсигурност, и коментира пред БНР може ли изпратеният линк да бъде спрян и изтичането на информация да бъде ограничено.

Доц. Павлов прогнозира, че вероятно няма да има повече изтичане на данни. Той добави, че Комисията за защита на личните данни, която вече е сезирана, може би ще санкционира НАП: "Убеден съм, че от тук нататък, ако се спазят изискванията и сигурността е налична, няма да има допълнителна информация, която да може да бъде извлечена. Но това, което вече – да допуснем, че го имат – те могат да го използват, както си искат.

Друг е въпросът, че тези данни, които всъщност ги имат, те биха могли да ги имат и от друго място, да не са точно от Агенцията по приходите“.

По-късно през деня се очаква становището на НАП дали наистина има пробив в системите им.