Нова измама плъзна в интернет, замесена е и "банкерка"

Мнима банкерка пише мейли на маймуница, а офертата към получателите е да ги направи милионери. Дотук – нищо, което да не сме виждали, откакто шмекери са измислили нигерийските писма. Различното в случая е, че текстът все пак е на български, макар и много развален и написан с латински букви. Точно както подобава на едно делово писмо, бихме добавили в кръга на шегата. Но иначе темата си е сериозна, ако МВР реши да се заеме, пише "Пазарджишка Марица".

Въпросните писма са от електронна поща в българския портал АБВ. Адресът на подателя е [email protected] Изпращачът се представя като Симона Фионда, представител на английската Metro bank, а длъжността на дамата е формулирана така: „главен оперативен риск“, каквото и да означава това. Въпросната финансистка твърди, че се свързва с вас от името на свой „murtuv klient“ - Иван, който „инвестирал/депонирал“ 8 200 000 паунда, а после умрял. И тъй като фамилиите ви съвпадали, добричката непозната решила да ви направи богат. Естествено, настоява да си общувате поверително – подчертано с големи букви. Предлага да делите фифти-фифти, тоест – да получите малко над 4 милиона в британска валута, което в родни левчета прави главозамайваща осемцифрена сума.

Ако все още има незнаещи – нигерийското писмо е най-масовата интернет измама, известна в съвременните й форми от 90-те години (иначе, според някои източници първите схеми, без интернет и компютри, разбира се, са от 1588 г. и са дело на хитър испанец). Та, през 90-те няколко безработни нигерийски студенти я приложили на бизнесмени с интереси в петролния сектор. По онова време нигерийското писмо било изпращано чрез писмо, факс или телекс.

Шашмата е известна като „419“ и идва от един член в нигерийския наказателен кодекс, по който се разследва това престъпление. В Нигерия тази измама се е превърнала в национален бизнес и за борба с нея е създадена специална агенция.

Интернет технологиите днес позволяват на хакерите да изпращат милиони писма дневно на потребители в цял свят. Компютърните престъпници използват програми, които сканират електронната мрежа за имейли. После автоматично до тях се пращат писма с примамливите предложения. След това се иска от жертвите да платят различни такси за „трансфер“. Загубите, нанесени чрез нигерийското писмо, са за милиарди долари.

За интересуващите се от новопоявилия се български вариант, прилагаме текста на писмото от Симона Фионде. Стига да имате търпението да четете на маймуница.

Dobur den na vas,

Moeto ime e Simona Fionda, az byakh glavniyat operativen risk v METRO BANKA otgovarya sushto i za chastniya upravlenieto na nyakoi nashumeli klienti, vklyuchitelno trustove, blagotvoritelni organizatsii i pensionni fondove. Az sum kontakt s vas za Ivan, murtuv klient ot predishniya mi banka, koyato investira / deponiraneto na osem miliona dvesta khilyadi paunda (8,200,000.00) s METRO BANKA.

V pregleda na nashiya finansov otchet ot moya otdel otkrikh tazi informatsiya, koyato e bila skrita ot bankovi direktori, tui? kato umira.

Razbrakh, che imate edno i sushto familno ime s Ivan, koi?to e zashto az sum kontakt s vas. Imam vsichki originalni dokumenti s men, tui? kato az sum gotov da dam na vas, za da poluchite tezi pari ot alchnite bankeri, koito iskat da sieze tezi pari vsichko tova, zashtoto Ivan se zabavi i ne e izvestno chlen ot semei?stvoto da doi?de po-gore iziskvane, kogato umrya zaedno sus suprugata si i dushterite v avtomobilna katastrofa prez 2011 godina.

Az sum gotov da spodelya tezi pari 50/50 s vas, ako ste gotovi da mi pomogne. Bikh posuvetval ot suobrazheniya za bezopasnost i sigurnost, che nie poddurzhame tazi mnogo POVERITELNO zaradi razmera na zasegnatite pari.

Molya, vurni se pri men vuzmozhno nai?-skoro, ako ste gotovi da otidete po-dalech. Sushto taka da mi izpratite telefon za vruzka, za da se svurzhat s vas.

Az shte chakam za vashiya otgovor, predi da znam kak tryabva da se protsedira.

Pozdravi,

Simona Fionda

