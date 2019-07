Обвинението в кибертероризъм за атаката срещу НАП е нелогично и ще бъде променено

Параграф22 Daily

Обвинението в кибертероризъм за хакерската атака срещу НАП на 20-годишния Кристиян Бойков е нелогично и вероятно ще бъде променено, каза в "Преди всички" Делян Делчев, IT и телекомуникационен специалист от Люксембург. Вчера Спецпрокуратурата повдигна обвинения в кибертероризъм и на директора и собственика на ТАД Груп – Георги Янков и Иван Тодоров. “Ако трябва да сме честни, моето мнение е, че всъщност Спецпрокуратурата, тук имаме един амбициозен кандидат главен прокурор, който се опитва да постигне за много кратко време някакъв максимум, така че предполагам да се представи добре. И аз предполагам, че те всъщност обвиняват (Кристиян Бойков – бел.ред.) в тероризъм, не толкова защото това е обективната ситуация, а защото обвинението под формата на тероризъм дава правомощие на прокуратурата да използва техники и технологии, както и да нарушава правата на гражданите и стандартните процедури, така че би им развързало ръцете да пробват да направят повече по отношение на разследването", посочи Делян Делчев.

"Аз съм сигурен, че впоследствие това обвинение ще бъде променено, защото е абсолютно нелогично, тъй като и обективно погледнато дори да предположим, че обвиненият е наистина този хакер, който те предполагат, че е извършил нарушението, имаме ситуация, в която той не се е опитвал да навреди, не се е опитвал да изнудва. Имаме видими от самото писмо на този хакер, видими опити на този човек от години да се свърже с държавната администрация и да покаже, че има някакъв проблем, който отново според писмото на хакера, е видим публично от 2012 г.“, допълни Делчев.

В интервю за предаването “Преди всички“ Делчев коментира колко ключово за държавните администрации е да разбират от системни администрации: “Всяко поддръжка на IT система, всяка IT система и всяка IT услуга е по същество процес. Не е толкова технология, колкото процес и организация от хората, които изпълняват и осигуряват съществуването на тази система“.

“Думата хакер не стои зад хора, които се опитват да направят зловредно или умишлено открадване на данни или модифициране на някакви системи, или влизане през задна врата в информационни системи, така че да откраднат някакви данни или да нарушат работоспособността на тази система. Терминът се отнася за хора, които модифицират вече съществуващи системи, така че да им придадат нова функционалност“, подчерта Делян Делчев.