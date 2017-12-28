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Параграф22 Daily

§22 Новини

Обвиниха грузински гражданин, управлявал автомобил с неистински регистрационни табели

Районна прокуратура - Свиленград образува бързо производство спрямо 38-годишния Лаша Г., гражданин на Грузия, привлечен като обвиняем за това, че използвал контролни знаци - регистрационни табели, издадени за друго моторно превозно средство – престъпление по чл. 345 ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 22.12.2017 г., на ГКПП - Капитан Андреево, за излизане от Република България в посока към Република Турция, пристигнал лек автомобил, марка „КИА“, управляван от обвиняемия Лаша Г. На моторното превозно средство били поставени немски регистрационни табели. От представеното свидетелство за регистрация на автомобила, дежурен граничен служител установил, че регистрационният номера в талона не отговаря на този, поставен на автомобила, управляван от обвиняемия.

Бързото производство спрямо Лаша Г. ще приключи в законния срок.

Относно материала

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Автор
Банкеръ
четвъртък, 28. декември 2017 - 14:54
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