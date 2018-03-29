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Параграф22 Daily

§22 Новини

Обвиниха шофьор, управлявал лек автомобил с близо 3,4 промила алкохол в кръвта

Емил К. е обвинен в това, че на 18.10. 2017 г., около 10.40 часа, в София, по бул. „Никола Вапцаров“, с посока на движение от бул. „Черни връх“ към бул. „Симеоновско шосе“, на кръстовището, образувано между бул. „Никола Вапцаров“ и бул. „Симеоновско шосе“, управлявал лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 3,38 промила, установено по надлежния ред - с протокол за химическо изследване в специализирана химическа лаборатория към УМБАЛ „Св. Анна“ - София АД.

Описаното деяние представлява престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Предстои делото срещу  К. да бъде насрочено за разглеждане в Софийски районен съд.

Относно материала

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Автор
Банкеръ
четвъртък, 29. март 2018 - 14:16
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