Параграф22 Daily
Параграф22 Daily
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Полицаи намериха културно-исторически ценности и незаконни боеприпаси в дома на мъж от Велико Търново
Служители на сектор Противодействие на криминалната престъпност ОДМВР В.Търново и РУ П.Тръмбеш установиха културно-исторически ценности и незаконни боеприпаси в дома на 46 годишен мъж от гр. В.Търново. При проведената специализирана полицейска операция по линия „противодействие на престъпления свързани с културно-исторически ценности“ служителите на реда са установили в дома на 46 годишния Н.Н. в гр. В.Търново 115 броя антични монети, 16 броя старинни ювелирни изделия с висока научна и художествена стойност и 32 патрона с различен калибър.
В ОДМВР В.Търново е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 278, ал.6 и чл. 339, ал.1 от НК.
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Параграф22 Daily
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