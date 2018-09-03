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§22 Новини

Полицаи намериха културно-исторически ценности и незаконни боеприпаси в дома на мъж от Велико Търново

Служители на сектор Противодействие на криминалната престъпност ОДМВР В.Търново и РУ П.Тръмбеш установиха културно-исторически ценности и незаконни боеприпаси в дома на 46 годишен мъж от гр. В.Търново. При проведената специализирана полицейска операция по линия „противодействие на престъпления свързани с културно-исторически ценности“ служителите на реда са установили в дома на 46 годишния Н.Н. в гр. В.Търново 115 броя антични монети, 16 броя старинни ювелирни изделия с висока научна и художествена стойност и 32 патрона с различен калибър.

В ОДМВР В.Търново е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 278, ал.6 и чл. 339, ал.1 от НК.

Относно материала

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Автор
Банкеръ
понеделник, 03. септември 2018 - 17:17
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