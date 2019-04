Последни рундове от края на мандата

Параграф22 Daily

В пика на емоциите от присъдите по делото "Иванчева" новият правосъден министър Данаил Кирилов и глaвният пpoĸypop Coтиp Цaцapoв извадиха от чекмеджето темата за изработване на механизъм, който да регламентира предсрочно прекратяване мандата на тримата големи в съдебната власт. Темата е стара почти колкото прехода, но стана особено актуална именно в мандата на Цацаров, който е на приключване. Добре е обаче нещата да бъдат подредени.

Кирилов беше определен за правосъден министър след голямо умуване кой да смени Цецка Цачева в разгара на скандала "Апартаментгейт". Преди това министър-председателят Бойко Борисов очерта задачите така:

"Новият министър на правосъдието ще има няколко поставени от мен задачи. Първо, юни месец да падне мониторинговият механизъм. Имаме три неща, които още да довършим и в момента всички работим на пълни обороти. Имаме да покажем, че България е изпълнила критериите за Шенген, но да продължим да им доказваме, че това трябва да стане. Надяваме се и колегите в Румъния да го осъзнават и да наваксат изоставането. Но не съм сигурен, защото има една-две държави, които са егоисти. Разбирам ги, но няма никаква друга причина".

Малко, след като пое поста, довчерашният председател на парламентарната правна комисия конкретизира приоритета. А именно да "форсира" работата по създаване на правна уредба за процедура по предсрочно прекратяване на правомощията на главния прокурор и председателите на двете върховни съдилища. Според Данаил Кирилов тъкмо липсата му докарвала критики на страната в мониторинговите доклади на Европейската комисия.

"Няма ясни правила, критерии, ясна процедура кога при какви нарушения, при какви несъответствия би могло да се прекрати този мандат, кои са органите, които могат да вземат това решение и каква е процедурата", заяви новият правосъден министър. И обяви, че ще постави въпроса "за обсъждане и решаване още през настоящата седмица". Два дни по-късно Цацаров коментира темата редом с изказаното задоволство от присъдите по делото "Иванчева".

„Hиe cмe гo oбcъждaли c г-н Kиpилoв, вчepa тo бe oбcъдeнo и c г-н Tимepмaнc. Toвa пpeдлoжeниe cpeщa paзбиpaнe и, биx ĸaзaл, мнoгo cилнa пoдĸpeпa oт Eвропейската комисия. He cтaвa дyмa зa пpeдcpoчнo пpeĸpaтявaнe. Cтaвa дyмa зa мexaнизъм зa диcциплинapнa oтгoвopнocт, paзcлeдвaнe в cлyчaитe нa oбвинeния зa извъpшeнo пpecтъплeниe“, обясни с прикриващ маньовър главният прокурор. А става въпрос тъкмо за предсрочно прекратяване на горните основания, което само по себе си е напълно естествено.

Проблемът е в съмненията около истинските подбуди за това бързане. А по-точно в убеждението, че ще се прави механизъм за линчуването на един човек - в случая председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов. Мандатите на Цацаров и Панов съвпаднаха и се превърнаха в безкрайна крамола за надмощие в съдебната власт. И двамата бяха избрани с пълно единодушие, но никой извън посветените в политическото задкулисие не знаеше какво да очаква от тях. Резултатът към днешна дата е обаче ясен - съдебната реформа не мръдна нито в прокуратурата, нито в съда, константно остана само недоверието към системата.

Нещо повече, натежава усещането за тъмна сделка с Брюксел, чиито параметри личаха в последния мониторингов доклад за България, който се размина като никой друг преди това с реалността в страната. Затова Цацаров сочи успеха на срещата си с първия вицепрезидент на Европейската комисия Франс Тимерманс, който уверил че дейността на специализираната ни прокуратура се оценява като успешна - особено след разширяване на компетентността й с корупционни престъпления, извършвани от лица, заемащи висши публични длъжности.

Остава да предполагаме дали Тимерманс е направил тази оценка предварително въз основа на реално наблюдение или след като главният прокурор го запознал с текущи разследвания. Изглежда в края на своите мандати двамата се движат по схема, в която политиката не държи сметка за фактите в сферата на правосъдието и вътрешния ред. Обсъдили необходимите действия за изпълнение на препоръките по мониторинга и подчертали постигнатия напредък в съдебната реформа.

Като кандидат на Партията на европейските социалисти за председател на следващия състав на Европейската комисия Франс Тимерманс ползва познатия брюкселски изказ. Насърчен бил от уверенията на Цацаров, че сме решени да газим корупцията, но оставала "още огромна работа за вършене". Запознат бил с "Апартаментгейт", имало причини да следят "всичко това", но пък "всичко се разследва и не е редно да коментираме преди края на разследването - очакваме резултатите".

Интересно е дали при изборен успех Тимерманс няма да запее друга песен под смръщения поглед на държавите - "егоисти", в челото на които е родната му Холандия. В началото на април същият човек охлади недодяланите ни заявки за прекратяване на Механизма за сътрудничество и оценка с констатацията, че България и Румъния са пример за това, че въпросите на върховенството на закона трябва да се решават преди разширяването. А в добавка Франс Тимерманс представи идеите си за нов, по-ефективен механизъм за наблюдение, оценка и защита на върховенството на закона в съюза.

Никой не може да бъде заблуден и относно инициативата за въвеждане на въпросния механизъм по отношение на тримата големи, което Брюксел дори не е споменавал. Идеята беше споделяна само по отношение на главния прокурор и именно той предложи пръв нейното разширяване след направения от европейски прокурори независим одит на държавното ни обвинение. В него беше препоръчано въвеждане на прозрачна процедура за разследване на главния прокурор от независим магистрат извън системата на прокуратурата, който да се подпомага от Националната следствена служба. Нещо, което не се случи, но пък и всички си направиха оглушка за контраидеята на Цацаров, която явно постигна стопиращия си ефект.

А конституционни основания и законова процедура за предсрочно прекратяване мандатите на тримата големи в съдебната власт си има и нищо не пречи тя да бъде реализирана при наличие на съответните основания. По конституция това става при навършване на 65-годишна възраст; оставка; влизане в сила на присъда лишаване от свобода за умишлено престъпление; трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от една година; тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт.

Съгласно Закона за съдебната власт предложение за освобождаване на тримата големи може да се прави от министъра на правосъдието, от трима от членовете на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, от пленумите на двете върховни съдилища. При постигнато мнозинство в кадровия орган от 17 гласа предложението за освобождаване се изпраща на президента, който няма право на повторен отказ.

Очевидно е, че ако има нещо за допълнително регламентиране, то е облекчаване на режима за предсрочно прекратяване на мандатите. И като главен прокурор, който преди това беше съдия на ръководна длъжност, Цацаров е прав да настоява за прилагане на този режим както към главата на държавното обвинение, така и към тези на съда. Проблемът е, че вече нищо не е в състояние да погаси съмненията ни в истинските цели на всяка антикорупционна стъпка. Дори да е подпечатана с "Одобрено в Брюксел".