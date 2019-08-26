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Параграф22 Daily

§22 Новини

Три бързи производства през почивните дни срещу пияни шофьори

В петък вечерта около 20.45 ч. в Айтос, служители от Районно управление – Айтос спрели за проверка л.а. «Сеат Ибиза», управляван от 45 годишен айтозлия. Констатирано е, че водачът шофира след употреба на алкохол с концентрация - 2.24 промила, сочи БНР.

В събота около 21.00 ч. на ул. „Захари Зограф” в кв. „Долно Езерово”, служители от Второ Районно управление – Бургас спрели за проверка л.а. «Сузуки”, управляван от 46 годишен бургазлия. Установено е, че той шофира след употреба на алкохол с концентрация - 2.42 промила.

В неделя около 00.55 ч. в района на бл. 2 в ж.к. „Зорница” от Пето Районно управление – Бургас станали свидетели на ПТП с материални щети между движещ се лек автомобил „БМВ 320 Д”, с белгийска регистрация, управляван от 45 годишен бургазлия и паркиран лек автомобил „Дачия”, със софийска регистрация. Установено е, че водачът на „БМВ”-то шофира след употреба на алкохол с концентрация - 3.35 промила.

И тримата нарушители са задържани за срок от 24 часа, образувани са бързи полицейски производства.

Относно материала

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Автор
Банкеръ
понеделник, 26. август 2019 - 18:13
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