Гръцко поръчково убийство по... нашенски

Параграф22 Weekly

Василис Стефанакос не можа да се нарадва на свободата си, защото две години след като излезе от затвора беше убит в Атина.

Сякаш за да подкрепи налаганата напоследък от нашенски държавници и политици теза, че престъпността и корупцията в България са същите, каквито са и в останалите страни в ЕС, миналата седмица в западното предградие "Хайдари" в Атина беше гръмнат виден гръцки мафиотски бос.

Петдесет и седем годишният Василис Стефанакос намери смъртта си в показен мафиотски стил, какъвто от години е запазена марка на поредица знакови убийства у нас. Той беше направен на решето, след като неизвестен килър изстреля в него почти един пълнител с автомат "Калашников".

Досущ по нашенски Стефанакос приживе бе титулуван като "Кръстникът на кръстниците", което не му помогна да избегне и участта на родния "Кръстник" Иво Карамански. Разликата е в това, че килърите на Василис го изненадаха в БМВ-то му, настигайки го на улицата с бял мотоциклет, след което го ликвидираха съвсем отблизо.

Е, има и други дребни отлики, които придават известен романтичен ореол на неизвестните атински килъри. Те били двама, единият шофирал, а другият извадил автомата от калъф за китара, преметнат на гърба му. "Мариачите" се придвижвали с мотоциклет, откраднат още в началото на декември 2017 г. в източното предградие "Илиуполи" на гръцката столица. Този факт според гръцките разследващи е доказателство, че покушението е било старателно подготвено, в него са участвали трима професионалисти (шофьор, стрелец и координатор).

В подобна ситуация попадна през юни 2003 г. и бизнесменът от ромски произход Кирил Кирилов-Японеца, когато посред бял ден на булевард "Никола Мушанов " в столицата двама мъже, възседнали мощен мотор, се опитаха да го убият. Японеца обаче се отърва леко - само с три рани в лявото рамо. После се оказа, че по новия му "Мерцедес 600" С 8888 отляво има пет пробойни от куршуми - три в задното стъкло, едно в предното и едно в колоната между двете врати. Килърите стреляли с пистолет.

Както подобава на един мафиот, повечето от времето си Стефанакос прекарал в затвора. Последната му присъда е за срок от 21 години и три месеца лишаване от свобода, от които обаче зад решетките той е прекарал само осем години. Мафиотът бе осъден за участие в убийство, извършено от албанския му съратник Алкет Ризай през 2006 година. В списъка на престъпленията му влезе и съдействието, което е оказал на Ризай и на съучастника му Василис Палайокостас, за да избягат от затвора "Коридалос" през 2009 година. Освен това Стефанакос бе обвинен и получи още 14 години във връзка с разкрит мащабен канал за контрабанда - в процеса по случая бяха обвинени общо 44 души. През август 2016 г., възползвайки се от поправка в закона за предсрочно освобождаване, направена от кабинета на СИРИЗА, Стефанакос обаче бе освободен и се върна триумфално в Атина.

За разлика от българските мафиоти, за повечето от които се твърди, че са в близки отношения с различни политически среди и лобита, Стефанакос успя да изгради реноме на отявлен враг на държавата и на политическите елити. До убийството му се твърдеше, че е тясно свързан с членовете на екстремистката групировка "Конспирация на клетките на огъня" (Conspiracy of the Cells of Fire или Conspiracy of Fire Cells), на гръцки Συνωμοσία των πυρηνών της Φωτιάς. На 13 октомври 2011 г. Държавният департамент на САЩ обяви организацията за терористична група.

SPF за пръв път се прояви на терена на 21 януари 2008 г., взривявайки 11 запалителни бомби срещу дилъри на луксозни автомобили и банки в Атина и Солун. Палежите бяха последвани от прокламации, изразяващи солидарността с арестуваните членове на групата в Гърция. През септември 2009 г. след ескалация на употребата на запалителни бомби четирима заподозрени членове на групата бяха арестувани, през ноември 2010 г. още двама бяха задържани, докато се опитваха да изпращат пощенски бомби до посолства, лидери и организации на ЕС.

SPF беше онази организация, която през 2017 г. пое отговорността за писмото бомба, изпратено до тогавашния германски финансов министър Волфганг Шойбле. Бомбата бе адресирана до Шойбле и бе означена като изпратена от атинския офис на вицепрезидента на "Нова демокрация" Адонис Георгиадис. В публикация в анархистския сайт "Индимедия" групата обяви, че бомбата е "второто действие" на операцията, наречена "Nemesis plan". Първият етап от плана бе инжектирането на популярни безаколхолни напитки по атинските супермаркети с отрова, обяви групировката. Нищо не свърши, всичко продължава, се казваше в декларацията.

Същата организация беше заподозряна и за избухналото писмо бомба в офиса на МВФ в Париж същата година. Служителка в офиса получи наранявания по лицето и ръцете, а от гръцкото вътрешно министерство заявиха, че "френските власти са ги информирали, че писмото е изпратено по пощата от Гърция".

Що се отнася до близостта на Стефанакос със SPF, това е видно от една декларация на членове на групировката от януари 2016 г., в която те критикуват опитите на журналистите да фабрикуват тезата за криминалната същност на SPF, базирайки се на приятелството на мафиота с членовете на групата. Ние нито ще се извиняваме, нито ще забравим нашите приятели, декларираха анархистите. По внушение на полицията журналистите използват нашите приятелски отношения с Василис Стефанакос, за да докажат осмозата на терористи и престъпници. Ние ще защитим това приятелство по всякакъв начин, защото не се вписва в етикетите на "терористи" и "престъпници", които ни се дават от съдилищата и докладите на службите, се казваше в декларацията.

Любопитен щрих в мафиотския имидж на Стефанакос е неговата непримиримост към останалите мафиоти с политическа окраска. В затвора Василис например лежеше заедно с бившия военен министър от ПАСОК Акис Цохадзопулос, който през януари 2015 г. бе осъден на 20 години лишаване от свобода за получаване на 54 млн. евро подкупи. Рушветът беше свързан с държавни поръчки за руски оръжейни системи и подводници от Германия. Гръцките служби разбиха група от 37 души начело с бившия министър, който беше обвинен за поръчителство на убийството на съучастника си Янис Сбокос, с когото предизвикаха най-големия корупционен скандал в последните години в Гърция.

Съжителството на двамата видни мафиоти в затвора не мина без инциденти, както сочат гръцките медии. Според тях Стефанакос нападнал Цохадзопулос по време на разходка в затвора. Случаят обаче така и не беше разплетен. Бившият военен министър остана зад решетките, докато съкилийникът му "Кръстникът на кръстниците" все пак успя да излезе на свобода. Стефанакос така и не успя да й се нарадва, защото две години по-късно видя смъртоносното дуло на калашника съвсем отблизо и за последно...

Гръцки офицер и български премиер в история за гръцката мафия

Любопитна новина беше тиражирана през 2013 г. от гръцкия журналист Василис Ламбропулос, цитиран от сайта GR Reporter. Според него през 2010 г. тогавашният премиер Бойко Борисов е станал неволен и непряк свидетел на разчистване на сметки между "кръстници" в Гърция. "През юни 2010 гръцкият министър за защита на гражданите Михалис Хрисохоидис посети София заедно с група висши полицейски офицери. Целта на посещението бе подписването на протокол за трансгранично полицейско сътрудничество между Гърция и България. Един от офицерите, който има приятелски отношения с Бойко Борисов, се срещнал с него неофициално. По време на тази среща мобилният телефон на гръцкия офицер позвънил. Той се извинил на българския премиер и отговорил на обаждането. След няколко думи от отсрещната страна се чули изстрели, които вцепенили двамата мъже. Източници, които ми потвърдиха събитията, разказаха, че връзката прекъснала, а Бойко Борисов започнал да пита гръцкия полицейски офицер какво се е случило и какво е станало с неговия събеседник", разказва Ламбропулос. Според него мишената е бил 46-годишен мъж, стар познайник на полицията за престъпления като обир и рекет. Навярно той е бил информатор и затова се обадил на офицера, за да му съобщи важна информация. По време на разговора той обаче бил убит, а телефонният му събеседник, който се намирал в близост до българския премиер, чул изстрелите. Стрелбата станала през вечерните часове на 9 юни 2010 г. в село в западната част на Пелопонес, до Амалиада. Простреляният бил откаран веднага в болницата, където прекарал 20 дни в интензивното отделение. След това бил подложен на специална терапия, продължила 14 месеца. Полицейското разследване показало, че нападателят е 26-годишен мъж. Той приел поръчката от намиращ се в затвора престъпник, се изяснило по време на разследването.