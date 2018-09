Корупционният скандал и мълчанието на четвъртата власт

Параграф22 Weekly

"Ако гледаш масовите мейнстрийм медии, ще видиш, че всички случаи на корупция там се отразяват, сякаш въобще не са такива." Това горчиво заключение, което с голяма степен на достоверност може да се адресира и към родната действителност, бе направено тази седмица от независимия журналист и един от организаторите на протестите в Румъния Малин Бот. Колегата от северната ни съседка коментира политическите обвързаности на големите медии в Румъния и продължаващите протести срещу корупцията там в специално интервю пред програма "Хоризонт" на БНР.

У нас протести срещу корупцията няма. Няма и изгледи някога да избухнат. Политическите обвързаности в медиите тук обаче са видими дори и за непредубедените български читатели, зрители и слушатели. Този факт особено отчетливо се открои в медийната тишина в дните след огромния скандал около разследването на колегите от сайта "Биволъ" и последвалия арест на журналистите Димитър Стоянов и Атила Биру край жп гара Егълница, близо до Радомир. Разследването на колегите е част от проекта Exposing fraud in EU-funded projects in Romania and Bulgaria на "Биволъ" и Rise Romania, финансиран от фонда IJ4EU на Европейската комисия и Европейския център за медийна свобода European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) и съдържа данни за огромна корупция при разпределение на средства за европроекти на стойност стотици милиони лева. Според публикуваното преди седмица разследване доказателствата за корупцията се съдържат в документи на няколко консултантски фирми, които са били свързани с големи строителни дружества.

Сред тях е и небезизвестната компания "Джи Пи Груп", заради която през зимата на 2016 г. премиерът Бойко Борисов спря търг за 1 млрд. лв. за строежа на два участъка на магистрала "Хемус". "Витае приказка, че от едната страна - макар че нито имат участие, нито имената им са в тези фирми - но витае, че зад едната фирма стои Валентин Златев, зад другата стои Делян Пеевски. По тази процедура имаше съмнения, че не е както трябва, въпреки че е извършена абсолютно законосъобразно. Но когато витае съмнение за 800 млн. лв. държавни пари, не бих позволил да остане оттенък в обществото, че нещо неправилно сме извършили. Затова разпоредих да я затворим и веднага да се проведе нов търг", обясни тогава решението си Борисов.

Решението на премиера беше трудно, но животоспасяващо за него и за правителството на ГЕРБ. Трудно, защото е обществена тайна, че двамата със Златев се познават от дълги години и са партньори в белота. Това разкри самият премиер в интервю пред в. "Труд" през 2011 година. Наричайки Златев "Вальо", Борисов заяви: "Той много лъже. Той, ако има три еднакви карти от един цвят, и вика: "Терца!". Има седем, вале и асо и вика: "Терца"!".

Очевидно му е било трудно. А животоспасяващо беше, защото общественото недоволство покрай уредените обществени поръчки за "Хемус" през 2016 г. лавинообразно нарастваше. Тогава се появиха съмнения около избора на победителите в търга, най-вече заради бързината, с която бяха посочени изпълнителите. Вместо обичайния срок от месец само за една седмица Националната компания "Стратегически инфраструктурни проекти" (НКСИП) посочи победителите в търга. И според решението 300 млн. лв. трябваше да отидат в "Джи Пи груп", близка до генералния директор на "Лукойл България" Валентин Златев, а други 500 млн. - за консорциум, свързван с депутата от ДПС Делян Пеевски.

Всичко щеше може би да се потули, но други двама кандидати в търга - турската "Ташяпъ" и италианската компания "Серенисима Конструциони", които бяха дали най-ниската оферта, бяха дисквалифицирани и пуснаха жалби до Комисията за защита на конкуренцията. И Борисов нямаше друг полезен ход, освен да спре поръчката.

И две години след трудното за премиера Борисов решение тези дни името на свързваната със Златев строителна компания "Джи Пи Груп" отново се озова в окото на корупционен циклон, дело на журналистите Димитър Стоянов и Атила Биру. Продължавайки разследването си, те сигнализираха Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", че от централата на компанията се изнасят документи и техника.

Последва скандалът със задържането им и още по-големият скандал с мълчанието на повечето български медии за случилото се. Стигна се дотам медии в съседна Румъния и отвъд Океана - в лицето на "Ню Йорк Таймс", да го осветят с подробности, докато нашенските средства за масова информация запазиха подозрително мълчание. А в "Ню Йорк Таймс" дори припомниха, че визираната в разследването на двамата журналисти от "Биволъ" строителна компания "Джи Пи Груп“ в последните две години оглавява класацията по приходи на най-големите строителни компании у нас и че само от еврофондовете през настоящия програмен период, 2014-2020 г., е спечелила поръчки за около 500 млн. лева.

И когато мълчанието на нашенските т.нар. СМИ за изнесените далавери на тази строителна компания се очертаваше да стане платинено, от кумова срама се започнаха протяжни коментари за правата на гражданите, на журналистите, за задълженията на служителите на МВР и прочие процедурни проблеми. А темата на разследването за корупцията и източването на еврофондовете мина на заден план. Такъв разговор слушах с ушите си в събота (15 септември) от ефира на БНР с участието на журналисти от две уж критични към Бойко Борисов и правителството на ГЕРБ медии, които не спряха да обсъждат как МВР е нарушила правата на журналистите, а думичка не казаха за същността на самото разследване и за фактите, до които то се е добрало.

Независимият журналист Малин Бот може да е прав, но само за румънските масови мейнстрийм медии. У нас антикорупционни протести няма, защото очевидно няма и корупция. Това е и обяснението за медийното мълчание. Така е, ако вярваме на премиера Бойко Борисов, който в края на август при визитата си в Стара Загора заяви, че България се справя много добре с контрабандата и с корупцията. Каза го, докато инспектираше напредъка по реализацията на няколко европейски проекта. "Във всеки град стават много хубави неща, защото оперативните програми работят. Там, където не могат да се оправят, додаваме от бюджета, особено в малките общини, така че да им се направят улиците, водоснабдяването, осветлението", похвали се министър-председателят.

Работят оперативните европрограми, работят - та пушек се вдига, и фирмите като "Джи Пи Груп". Но когато работата им стане обект на вниманието на Европейската комисия и на отвъдокеански средства за масова информация, при това в навечерието на визитата на премиера в САЩ по повод на 73-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк от 18 септември до 5 октомври, няма как - пушилката трябва да се разнесе и да се види истината, колкото и нелицеприятна да е тя.

Изглежда, никак не е случайно съвпадението на датата на появата на разследването за корупция, свързана с еврофондове, реакцията на някои американски медии и посещението на българската делегация в Ню Йорк. Че работата е сериозна, говори и реакцията на прокуратурата, която, макар и мудно - и очевидно неохотно, но все пак възложи проверка на ДАНС по повод на публикацията в сайта "Биволъ", назована "Гранд корупция с еврофондове и обществени поръчки през консултантски фирми". Съобщението за проверката беше тиражирано в понеделник, 17 септември.

Отчетливо е желанието на държавното обвинение да представи действията си по конкретния повод като част от титаничната борба на българското правителство с хидрата на корупцията. И по тази причина в съобщението се подчертава, че проверката, разпоредена на ДАНС, е заради сигнал за нередности и измами при усвояване на средства от европейски фондове, подаден от вицепремиера Томислав Дончев по повод на публикацията. Сигналът е постъпил при главния прокурор Сотир Цацаров на 14 септември, или четири дни след публикацията на разследването в сайта "Биволъ" и часове след като двамата му автори бяха задържани край жп гара Егълница.

"Сигналът на г-н Дончев е адресиран и до министъра на вътрешните работи, както и до председателя на КПКОНПИ, с копие до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС". Сигналите от Томислав Дончев и от сайта "Биволь" са обединени", съобщава прокуратурата, дискретно посочвайки правителството като изначален и неотклонен лидер в борбата с корупцията. И оставяйки впечатлението, че авторите на самото разследване и кабинетът, макар и по различни пътища, са вървели в една посока - разобличаването на корупцията във всяко ъгълче на държавата, осветяването на всяка тъмна рушветчийска сянка, хвърлена от висш партиен чадър.

Не ни остава нищо друго, освен да изчакаме часа на истината. И да спрем да мълчим.