Мария Захарова покани американските и британските медии да обявят графика на руските „нашествия“

Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова предложи американските и британските медии да публикуват график на руските „нашествия“ в Украйна. „Молба към американските и британските дезинформационни медии Bloomberg, The New York Times, The Sun и така нататък – обявяване на графика на нашите „нашествия“ за следващата година. Бих искала да планирам ваканция“, написа дипломатът в сряда.