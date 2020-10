Оперативното издирване - ахилесовата пета на службите

Параграф22 Weekly

Чисто нова входна врата, която ще отключва спомена за ужаса, преживяло семейството в бл.4 в столичния квартал "Левски Г" - това е "завещанието" на ГДБОП след злополучната й операция в началото на октомври. Шок, преживян след уж "предварително изготвен план на екип №9 от ГДБОП", както обясни вътрешният министър Христо Терзийски в нескопосания си опит да прехвърли вината върху навигацията в служебния автомобил на екипа.

За гафа на антимафиотите се пошумя, после всичко се успокои и като в една банална житейска драма остана само времето да излекува белезите. Може би с дните ще забравим и въпроса каква е причината за стряскащия непрофесионализъм в действията на антимафиотите. Но, докато все още случаят е пресен, няма да е зле да си припомним какво "друго" обясни МВР-шефът Христо Терзийски. Първо - по предварително изготвен план, екип № 9 е бил определен за адрес в "Левски Г" и е научил това по време на инструктаж, проведен непосредствено преди акцията. И второ - в екипа е имало само трима антимафиоти, плюс N на брой служители от спецсилите на МВР и жандармерията.

Третото "нещо" би трябвало да го научим, но не би: "Къде в акцията е мястото на ченгетата от т. нар. оперативно издирване? И защо те не са посочили точен адрес?"

Според бившият главен секретар на МВР в кабинета "Костов" - проф. Николай Радулов, причината за гафа е лoшoтo упрaвлeниe нa вътрешното ведомство.

"Зaбeлeжeтe, чe тaзи рaбoтa e тoлкoвa нeкoмпeтeнтнa, чe cи пaтят нe caмo грaждaнитe, a и caмитe пoлицaи. Хaрaктeрeн e cлучaят c Ляcкoвeц – нeпрoучeнa oбcтaнoвкa, нeпрoвeрeнo въoръжeниe нa чoвeкa, кoeтo дoвeдe дo жeртви oт cтрaнa нa пoлицaитe. Тoвa ca чoвeшки жeртви. Пo чудo другитe двaмa ce oтървaхa c нaрaнявaния, a нe зaгинaхa. Oчeвиднo хoрaтa, кoитo рaбoтят днec в МВР или нe пoзнaвaт тeoриятa, или нe пoзнaвaт нaчинa, пo кoйтo ce прoвeждaт тoзи тип aкции, или нe жeлaят дa ce cъoбрaзявaт c тях", е неговият коментар по случая.

Няма смисъл да подлагаме на съмнение твърдението на Радулов, че подобно на инцидента в Лясковец на 14 март 2014 г., когато Петко Петков застреля командоса Емил Шарков, и в случая в "Левски Г" обстановката не е била проучена добре.

Доказателство № 1: екипът се бил озовал на адреса след предварително изготвен план. Може, но според какви инструкции и наредби въпросният план е бил съставен, служителите на ГДБОП знаели ли са за съществуването ми , имало ли е наблюдение на обекта и заподозрените лица, и ако да - кой и защо е пратил "ударния отряд" на съвсем друго място?

В основата на всички тези действия, по традиция стои звеното "Оперативно издирване". До 2008 г. то беше цяла дирекция в МВР, която така... постепенно беше намачкана, че накрая се оказа "нещо" извън МВР, част от Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО) и... нищо като нещо на света.

Заслугата за разсипията е на коалицията - БСП/ДПС. А моментът без избран прекрасно: около скандалите през 2013 г., прилагането на специалните разузнавателни средства (СРС) да бъде извадено от МВР.

Тогава депутатите от ГЕРБ се възпротивиха на промяната, която съвпадна с обвиненията срещу бившия вътрешен министър и вицепремиер в кабинета "Борисов" Цветан Цветанов за неправомерно използване на СРС и подслушване на бизнесмени, политици и журналисти с помощта на т. нар. кечъри - автомобили с подвижни станции за следене и подслушване на специализираната дирекция за оперативно-технически операции /СДОТО/. Скандалът с масовото подслушване гръмна при правителството на ГЕРБ и за водеща фигура в незаконното наблюдение бе сочен именно Цветанов, а автомобилите на СДОТ бяха наречени "Цецомобили".

С приемането на закона СРС-тата все пак окончателно излязоха изпод шапката на МВР и преминаха на подчинение на Министерския съвет с новата държавна агенция за технически операции. А служителите й получиха право да извършват наблюдение, проникване, фотографиране, видеозаписване, звукозаписване, филмиране, белязване на предмети и изготвяне на психологичен анализ във връзка със събирането на данни за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред, както и да проследяват лица и обекти.

С повечето от изброените действия дотогава се занимаваше Дирекция "Оперативно издирване" /ДОИ/. Нейните служители тихомълком станаха част от ДАТО, тъй като в недалечното си минало породиха няколко чутовни скандали, в основата на които беше учудващата липса на професионализъм в критични ситуации. Такава например беше кризата от лятото на 2008 г. с отвличането на изпълнителния директор на футболния клуб "Литекс" Ангел Бончев. След 50 дни в плен Бончев бе освободен срещу откуп от 400 хиляди евро, но при предаването на парите похитителите взеха за заложник съпругата му Камелия, защото засекли външнвото наблюдение от ДОИ. В средата на юли похитителите от бандата на "Наглите" поискаха Бончев да преведе 157 000 евро за освобождаването на съпругата му на фондация за борба с рака на гърдата, а Камелия бе освободена на 1 август 2008 г.

С вливането на ДОИ в ДАТО проблемите с оперативното издирване сякаш се задълбочиха. Пример за това бе издирването на бегълците от Софийския централен затвор през пролетта на 2018 г. Владимир Пелов и Радослав Колев. Три месеца МВР така и не успя да влезе в дирите им, докато Пелов приключи с живота, след като беше застрелян в центъра на Ботевград от друг бандит. А Радослав Колев до ден днешен е в неизвестност и се издирва от "Интерпол".

Германия вади МЕК срещу бандитите

Докато служителите на бившата ДОИ, които вече са част от ДАТО, участват само в проследяване и наблюдение, но не и в задържане на престъпници, в Германия издирването, наблюдението, подслушването и задържането са в правомощията на едно звено.Spezialeinsatzkommando (SEK) са полицейски тактически звена на всяка от 16-те регионални структури на полицията. SEK действа заедно с Mobile Einsatzkommando (MEK) - подвижна оперативна служба, която събира информация, необходима в работата на специалните подразделения, наблюдава опасни престъпници и при необходимост ги арестува.

Служителите от SEK преминават жестоко обучение от 949 учебни часове, разпределени между обучение по стрелба, спецобучение, обща физическа подготовка, боравене с комуникационни средства, спортна тренировка, обучение по специални действия и тактика. Освен това усвояват основни умения за някои професии, за да могат се дегизират и да проследяват обекти отблизо, в работната им среда. Разиграват се типични "оперативни роли". По времето на 6-месечното обучение, кандидатите се научават, че основната им цел е престъпникът да бъде обезвреден без стрелба, а ако това е невъзможно първият изстрел трябва да е точен. За близо 30-годишната си история SEK в Берлин е провела над 14 500 акции и са арестувани над 4 500 опасни престъпници.