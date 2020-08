Полицията с психо-номера срещу протестиращите

Параграф22 Weekly

Точно 4.15 - това е часът, в който МВР започна координираната си спецоперация за премахването на протестните палаткови лагери в цялата страна на 7 август. Акция, започнала с предупреждения към протестиращите от полицейските мегафони. С малко повече въображение, авторите на този сценарий можеха да изкопират неповторимата сцена от "Апокалипсис сега": американски бойни хеликоптери връхлитат виетнамско село под съпровода на Вагнеровата "Валкирия", гърмяща от мощни високоговорители по машините. Няма зрител, който да е изгледал този шедьовър на Франсис Форд Копола и да не се е потресъл от тази сцена...

Хрумването за включените полицейски мегафони по първи петли, когато човек обикновено е потънал в сладък сън, напомня за още един култов откъс от филма: когато героят на Робърт Дювал - подполковник Килгор, прави емоционалното си признание "I love the smell of napalm in the morning" (обожавам миризмата на напалм сутрин).

В главата си трябва да имаш специална сачма, за да осъзнаеш и изречеш подобно "нещо". Както и да ти дойде наум да

надуеш мегафоните секунда преди да разриташ палатките...

Няма съмнение - ефектът е въздействащ. Още повече, че действието се развива в 4.15 часа - време за сън, дори по време на уличен протест. Съвременната наука все още е безсилна, търсейки обяснение на ролята и физиологичното значение на съня. Механизмите, които отключват това състояние, все още са загадка, макар че полисомнографията регистрира различните фази, през които преминава човешкият сън.

Известно е, че фазите са три:

- будно състояние;

- бавновълнов сън (NREM);

- бързовълнов сън, наречен Rapid Eye Movement (REM ), защото протича с бързи очни движения (Rapid Eye Movement).

Без да навлизаме в подробности, заслужава си да отбележим, че сънят на човека преминава в няколко цикъла, съдържащи последователно преминаващите една в друга фази на будно състояние, NREM-сън, REM-сън, като след това започва нов цикъл. В рамките на нощта

сънят протича в 4-5 цикъла от по 90 - 110 минути.

Учените са изчислили че NREM-сънят заема 75% от цялата продължителност на цикъла и е по-изразен през първата част на нощта. Тогава пулсът, кръвното налягане и мускулния тонус са понижени. И, ако човекът бъде събуден в тази фаза, в началото се чувства дезориентиран за време и място.

Установено е също така, че през последната трета на нощта преобладава REM-сънят, когато пулсът е ускорен и неравноделен, кръвното налягане е повишено и нестабилно, дишането също е неправилно. Тази фаза е най-уязвима за дихателни и сърдечни нарушения, твърдят специалистите. Събуден в тази фаза, човекът в повечето случаи е с ясно съзнание и е готов за ставане.

Разбира се, за да си дадем повърхностна представа кога горе долу се намираме в съответната фаза, най-важен е часът на лягане. А в условията на протести и живот в палатков лагер,

лягането навреме е най-малкия дерт.

И, когато вълнението и емоциите от изминалия протестен ден са утихнали чак към 2-3 часа след полунощ, и сънят най-сетне е натежал на клепачите, нормално е човек да се намира във фаза NREM - с всичките съпътстващи физиологични признаци.

Ако някой си мисли, че в МВР не са били наясно с това, се лъже. Въпреки че вътрешното ведомство е най-консервативното и нереформирано министерство, то все пак ползва достиженията на прогреса. В случая целият инструментариум, отнасящ се до изследването на човешкия сън, със сигурност е достояние на едно - леко неглижирано - звено на МВР, каквото е Института по психология. Там съществува сектор "Криминална психология", сред чиито разнообразни и интересни дейности са разработване на тактики и стратегии за психологично въздействие върху лица и групи, представляващи оперативен интерес;

психологични интервенции при кризисни ситуации,

застрашаващи националната сигурност, обществения ред, сигурността и живота на гражданите.

Секторът непрестанно повишава капацитета си, за което свидетелства и проектът "Разширяване на експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация", който приключи през 2018 г. и бе осъществен с финансовата подкрепа на ЕС, закръглена на 3.450 млн. лева.

В института действа и отдел "Оперативна психология", чиито служители са добре запознати с психотехниката. Този клон на психологията (познат и като психологическа манипулация) изучава влиянието на психологическия фактор върху човешката дейност и поведение. И наред с чисто практическата насоченост към оказване на помощ при избор на професия (да речем), доста често е насочен и във вреда на човека.

Познанието и техниките за влияние върху съзнанието на конкретния човек и масите, са обект на всички спецслужби по света. Естествено - и на българските...



Психофизичните програми и оръжия



Сред най-активните в търсенето на ефективни механизми за влияние върху човешкото съзнание са руските и американските служби.

През януари 1986 г. ЦК на КПСС и Министерският съвет на СССР подписват секретна резолюция за разработването на програма "Управление на живи обекти, включително човешки същества". През следващата година програмата става факт, но под наименованието "Създаване на инструменти за управление на психофизическото състояние на човека".

През 1987 г., ГРУ (военното разузнаване на СССР) представя на Министерския съвет пакет от документи "За необходимостта от използване на биоенергийни методи в интерес на националната икономика и националната отбрана".

Професионалното наименование на програмата е доста по-различно: "Разработване на методи и модели на средства за дистанционно управление за психофизическото състояние на човек и въздействието върху механизма за вземане на решения". Разработването й е планирано за 4-годишен срок и е поверено на Военнопромишлената комисия, Държавният комитет за наука и технологии на СССР и Академията на науките на СССР.

САЩ също не стоят със скръстени ръце. Дейността в областта на управлението на съзнанието се извършва в Центъра за усъвършенствани физически изследвания, създаден през 1977 година.

Министерството на отбраната на САЩ финансира разработването на програма "„Биологичните ефекти на несмъртоносните оръжия“ през 1988 година. А през 2003 г. ВМС на САЩ финансират разработката на "микровълнов пистолет", предназначен за причиняване на дискомфорт (или временна нетрудоспособност) на засегнатите от него хора.