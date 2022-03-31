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Параграф22 Daily

Адвокат Николай Хаджигенов:

Разследването срещу Борисов, Горанов и Арнаудова ще бъде опорочено от следователя

Има екип в прокуратурата и в следствието, който работи по определени дела. Спокойно можем да ги наречем поръчкови, заяви в телевизионен ефир адвокат Николай Хаджигенов.

"Вероятно разследването срещу Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова ще бъде опорочено заради следователя, който следи случая. Причината е, че той е същият, който преди време разследваше опита за убийството на депутата на ДПС Делян Пеевски" заяви той.

 

Относно материала

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Автор
Румен Савов
четвъртък, 31. март 2022 - 15:08
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