Адвокат Хаджигенов във Фейсбук: Номинирам великия мъдрец Цв.Цв. за шеф на ДАНС

Великият мъдрец ЦЦ, същият - известен и като Tzv.Tzv., който винаги е правил само и единствено честни избори, твърди, че за всичко са виновни ДПС и не е единствен напоследък в това си твърдение. Ние лично не казваме, че ДПС не са виновни, щото знаем КОЙ е делян+доган и ЧИЙ е каскетът, ма някак БОЙко го няма в цялата схема и пак са виновни за всичко Д+Д, а каскетът е на закачалка.

Много удобно.Не, ли? А, така.

И защото всички не понасяме д+д, а на тях им дреме на долуподписания и горепосочен, та няма проблем да ги целят с думички, само и само БОЙче и каскета да минат метър? Това сигурно минава на определени места и по определени и съвсем понятни причини, ма някои не го приехме!

Just to know.

Информация за размисъл. Щирлиц до Центъра

п.с. За особени заслуги към отечеството, номинирам Цветаноглу ефенди за шеф на ДАНС