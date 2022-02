Австралийска филмова компания съди Warner Bros

Параграф22 Daily

Австралийската филмова компания Village Roadshow Entertainment Group съди Warner Bros. поради преждевременното пускане на The Matrix Resurrections (2021) на стрийминг платформата HBO Max, съобщи The Wall Street Journal, цитиран от световните медии.

„Единствената причина на Warner Bros. да изтегли датата за пускането на филма бе да създаде така необходимата вълна от премиум абонаменти за HBO Max в края на годината, тъй като те знаеха, че (филмът) ще бъде блокбъстър, макар да разбираха, че това (пускането на по-ранна дата – бел. БГНЕС) ще унищожи боксофиса и ще лиши Village Roadshow от всякакви икономически ползи, от които Warner Bros и неговите филиали биха искали да се възползват“, цитира вестникът иска на студиото.

Според Village Roadshow пускането на филма на платформата за стрийминг едновременно с началото на пускането му в кината нарушава споразумението между студиата, отбелязва вестникът.

Фентъзи трилърът беше продължение на франчайза, който включва картините "Матрицата" (The Matrix, 1999), "Матрицата: Презареждане" (The Matrix Reloaded, 2003) и "Матрицата: Революция" (The Matrix Revolutions, 2003). Ролите в екшън филма бяха изиграни от Киану Рийвс, Кари-Ан Мос, Джесика Хенуик, Приянка Чопра Джонас, Джонатан Гроф и други актьори.