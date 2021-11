British Medical Journal: В изпитванията с ваксини срещу COVID-19 на Pfizer откриха нарушения

Параграф22 Daily

Клиничните изпитания на новата коронавирусна ваксина на Pfizer нарушават приетите правила и разпоредби за такива изследвания. По-специално, някои от данните са били фалшифицирани, самоличността на доброволците е била разкрита и негативните странични ефекти са били скрити. Това се посочва в разследването, публикувано от British Medical Journal. Виж: BMJ Investigation: Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial.

„Регионалният изпълнителен директор на Ventavia Research Group, който участвала в клиничните изпитвания на ваксината Pfizer, съобщил пред BMJ, че компанията е фалшифицирала данни, разкрила е самоличността на пациентите, имала е недостатъчно обучение за персонала по ваксините и е докладвала бавно за странични ефекти, възникнали по време на третата фаза на тестване "- се казва в публикацията.

BMJ отбеляза, че започва разследване, след като Брук Джаксън, бивш регионален ръководител на Ventavia Research Group, се свързал с редакцията. Джаксън каза, че е била уволнена през септември 2020 г., след като многократно е съобщавал за нарушения по време на клинични изпитвания в централата на компанията.

Джаксън потвърди думите си с документи, снимки, видео и аудио записи. Чрез кръстосана проверка на тази информация, British Medical Journal получи допълнителни доказателства, че опитите с ваксини не отговарят на стандартите и разпоредбите, често заявени от ръководителите на Pfizer. По-специално, ваксината не винаги се е съхранявала при подходящи условия; почти целият персонал на компанията имал достъп до информация за самоличността на участниците в теста, което противоречи на „сляпия“ характер на тестването на ваксината. Джаксън и нейните асистенти много често откриват грешки в събраните данни, а също така не са имали време да реагират бързо на оплаквания от пациенти за сериозни странични ефекти.

Тези опасения, казва Джаксън, накарали ръководството да бъде предпазливо по отношение на одитите от Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) и други регулаторни агенции. В резултат на това данните от теста периодично се фалшифицирали и част от информацията била скрита. Според неназовани служители на Ventavia Research Group тази ситуация продължила и след уволнението на Джаксън. Pfizer продължава да използва тази корпорация за провеждане на нови тестове за ваксини.

Относно ваксината Pfizer

Ваксините, разработени от Pfizer и Moderna, са специални мастни наночастици с фрагмент от коронавирусна РНК вътре. Те могат да проникнат в човешките клетки, в резултат на което произвеждат много фрагменти от протеиновата обвивка на SARS-CoV-2. Благодарение на това тялото развива имунитет срещу патогена COVID-19.

Клиничните изпитвания на ваксината Pfizer започнаха през април 2020 г. Първите две фази бяха завършени в началото на есента на 2020 г., третата фаза започна през ноември 2020 г. и продължава и до днес. След като ваксината започва да се използва широко, започват да се появяват съобщения за неизвестни досега опасни странични ефекти, повечето от които са изключително редки.

Британският материал е на интернет адрес Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial | The BMJ