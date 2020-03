ДАЕУ с подробни указания за безопастна дистанционна работа при пандемия

Параграф22 Daily

Държавна агенция електронно управление (ДАЕУ) подготви подробни указания за администрациите и гражданите как да използват приложение за дистанционна работа, което осигурява възможности за иновативни начини за онлайн комуникация.Това ще осигури възможност за дистанционна работа чрез програми за видеоконференции, онлайн срещи, споделяне на екрана и уеб семинари.

За администрациите

Програма на Office 365 E1, включващ продукта MS Teams, може да се използва безплатно, в рамките на 6 месеца. Всяка администрация може да заяви намерението си за използване на продукта Teams пред представител на Майкрософт или техен партньор на този линк: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/e1-trial-license , за първоначално създаването на профил в Azure. Необходима е следната информация:

♦ Company Name:

♦ Primary domain name:

♦ Address

♦ City

♦ Primary contact

• First name

• Last name

• Email address

След първоначалната регистрация се създава домейн от типа: *.onmicrosoft.com. Препоръчително е да регистрирате ваш корпоративен домейн, различен от първоначално създадения *.onmicrosoft.com. Това става от:

Microsoft 365 Admin center / Настройка / Домейни .

По време на регистрирането на домейна Ви се генерират в портала на office 365

DNS записи от типа: CNAME, SRV, TXT.

Тези задължителни DNS настройки е необходимо е да се добавят във външния ви DNS сървър.

Последната стъпка е създаването на другите потребители на Teams. Тя се извършва от:

Microsoft 365 Admin center / Потребители.

Има два начина на присъединяване на потребители в office 365:

• Единия е локално от портала от Microsoft 365 Admin center / Потребители.

• Вторият начин е синхронизиране на потребителите с активната директория, средством софтуера на Microsoft : Microsoft Azure Active Directory Connect

Вече създадените потребители могат да използват приложението Teams чрез линка: https://teams.microsoft.com. Начина за автентикацията ще зависи от метода за присъединяване на потребителите от администраторите на системата – генерирани нови имена и пароли за достъп или чрез такива на Активната директория.

Microsoft Teams е приложение за съвместна работа, което помага на екипа ви да бъде организиран и да поддържа разговорите си от едно централизирано място.

За гражданите

Изтеглете Teams за вашия настолен компютър или устройство с iOS или Android: https://teams.microsoft.com/downloads

След инсталация на приложението:

• В Windows щракнете върху Start > Microsoft Teams.

• На мобилни устройства щракнете върху иконата Teams.

Влезте с Вашето потребителско име и парола за Office 365 или с потребителското Ви име и парола за Активната Директория, ако приложението е интегрирано с Teams. През сайта https://www.office.com се достъпва централизирано портала на Microsoft за предоставяне на облачната им услуга Office365, включващa широк пакет от продукти, включително Teams.

или

През сайта https://teams.office.com достъпвате директно услугата Teams, предоставяща възможност за видеоконферентни връзки.

Ръководство за бърз старт:

Повече за екипите и каналите

Екипът представлява група хора, които са се събрали за обща работа в организацията. Понякога екипът може да обхваща цялата организация.

Екипите са съставени от канали, които представляват разговорите, които провеждате с партньорите си. Всеки канал е за определена тема или проект.

Каналите са мястото, където се провеждат текстовите, аудио и видео разговори за целия екип и където се споделят файлове .

Докато разговорите в каналите са публични, чатовете са само между Вас и конкретен друг човек (или дадена група хора), аналогично на съобщенията в Skype за бизнеса или други приложения за комуникация.

Събрания ( Meetings ) в Teams

Събранията в Teams включват аудио, видео и споделяне.

Събрания на Teams са начин да се свържете с колегите и клиентите си във и извън вашата организация. Не е нужно да сте член на организация (или дори да имате акаунт за Teams!) за да се присъедините към събрание в Teams.

