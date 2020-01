Днес отбелязваме Световния ден на Бийтълс

Параграф22 Daily

През 2001 г. 16 януари е обявен за Световен ден на Бийтълс. На тази дата феновете на легендарната четворка масово се събират в Ливърпул, където слушат култови за групата парчета - Yesterday, Yellow Submarine, Let It Be, участват в различни инициативи и т.н.

„Ние сме по-популярни от Исус. Християнството ще изчезне по-скоро, отколкото рок музиката“ – споделя в интервю през 1966 г. Джон Ленън. Това заключение се оказва твърде крайно и скандално на много хора и се налага групата публично да се извини за казаното. „Ако бях казал, че телевизията е по-популярна от Исус, никой нямаше да обърне внимание. Съжалявам за намека, който направих. Не съм против Бог, не съм против Христос и не съм против религията. Не съм искал да кажа, че сме по-добри.“