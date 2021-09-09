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Досъдебно производство за палеж на леки коли в Троян

Районна прокуратура-Ловеч, ТО-Троян ръководи досъдебно производство за умишлен палеж на леки автомобили в Троян. В РУ МВР-Троян е образувано досъдебно производство за това, че около 2:50 часа на 8 септември 2021 г., в Троян, неизвестно лице е запалило лек автомобил марка „Пежо“ с ловешка регистрация, собственост на гражданин на града. В резултат на възникналия пожар е запален и лек автомобил марка  „Опел Корса“, също с ловешка регистрация, собственост на друг жител на града. Първият автомобил е изгорял напълно, а вторият частично. Причинени са и щети на жилищен имот, намиращ се в непосредствена близост до автомобилите.

След подаден сигнал, органите на МВР са посетили местопроизшествието. Проведени са незабавни издирвателни мероприятия и е бил установен извършителят на палежа - 31-годишен мъж от гр. Троян. При извършено претърсване на жилището му е било намерено наркотично вещество, отговарящо при полеви тест на метамфетамин. Извършителят е бил привлечен като обвиняем за умишлен палеж.

Разследването продължава по надзора на Районна прокуратура-Ловеч, ТО-Троян.

Относно материала

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Автор
Хубен Ненчев
четвъртък, 09. септември 2021 - 14:19
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