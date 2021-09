Духовият оркестър на НВУ впечатли с класики на АББА и „Дийп пърпъл“

Параграф22 Daily

Премиера на две музикални произведения направи Военният духов оркестър на Националния военен университет „Васил Левски“ на сцената на Брас бенд фест „От бай Дико до… „Тико, Тико“ в Плевен.

Оркестрантите представиха за първи път пред публика една от най-красивите, но неособено популярни песни на АББА – The Way Old Friends Do, аранжирана от Мартин Шарнал. Своята премиера имаше и произведението „Щъркелово гнездо“ из танцовия театър „Рачо Ковача“. Музиката и оркестрацията й за духов оркестър е дело на диригента на Военния духов оркестър старшина Емил Костурков.Търновските музиканти откриха концерта си с популярната Шишманова песен „Откак се е, мила моя майно льо“, която е химн на старата столица, и с „Марш на курсантите“, чийто автор отново е маестро Костурков.

„Този марш е написан в чест на 140-годишнината от създаването на Националния военен университет. Написах го през май 2017 г. и от тогава го изпълняваме с голям успех“, обяснява маестро Костурков и допълва, че в програмата за плевенския фестивал той съвсем съзнателно е подбрал няколко различни по жанр музикални произведения. „Напоследък духовите оркестри започнаха да свирят предимно брас бенд музика, а е толкова красиво да чуеш как такава формация свири класика. Затова в програмата включихме и Nessum dorma – арията на Пучини от „Турандот“ и може би най-популярната оперна ария въобще. Оркестрацията за духов оркестър е на Джони Винсън. Избрах да свирим и една ръченица на Дико Илиев, „Анен полка“ на Йохан Щраус, чиято премиера е била още в далечната 1852 г. в градината на виенски ресторант по повод ежегодния Анен фест, посветен на всички жени с това име, както и разбира се, два марша“, допълва старшина Костурков.

Освен „Марш на курсантите“ музикантите свириха и марш, написан през 1915 г. в чест на ген. Сава Муткуров. Автор е Антон Улрих, капелмайстор на V пехотен полк. Това произведение за първи път прозвуча на 6 септември 2019 г. във Велико Търново при откриването на паметника на ген. Муткуров.

За край на концерта оркестърът на НВУ избра доста по-твърдия звук на две песни на Гари Мур и на „Дийп пърпъл“ Smoke on the Water. Солист в тази част на изявата беше ст. сержант Милен Стефанов, а на барабаните седна маестро Емил Костурков.

Освен че откриха концертната програма, оркестрантите на Националния военен университет се включиха и в дефилето на фестивала. За участието си в третото издание на Брас бенд фест „От бай Дико до… „Тико, Тико“ в Плевен Военният духов оркестър получи грамота.