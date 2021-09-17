Имената на 130 човека, подслушвани от новата ДС по време на протестите през 2020 г.

Параграф22 Daily

По делото за "държавен преврат" - измишльотина на умрялите от страх хора от ГЕРБ, са подслушвани 934 протестиращи граждани. Имената на 130 от тях бяха прочетени на секретно заседание на Народното събрание. Но всичко тайно става явно, отбелязва bird.bg.

Алекбех Аких Бичев

Александър Василев Йорданов

Александър Георгиев Петров

Александър Димитров Карагюров

Александър Димитров Марчев

Александър Иванов Атанасов

Александър Йорданов Тумпаров

Александър Трифонов Томов

Ангел Жеков Георгиев

Ангел Желязков Георгиев

Андрей Христов Върчев

Анелия Желязкова Дудева

Арман Агоп Бабикян

Асен Жоров Бушнаков

Асен Мирославов Асенов

Атанас Иванов Калев

Божена Панталеева Панделиева

Божидар Емилов Божилов

Борис Борисов Гулев

Борислав Асенов Митрев

Борислав Димитров Петров

Борислав Димитров Попов

Борислав Сабинов Иглев

Боян Станков Расате

Валентина Василева-Филаделфевс

Валери Методиев Григоров

Валери Методиев Сираков

Васил Валентинов Димитров

Велин Тодоров Величков

Велислав Величков Минеков

Вера Иванова

Весела Сетиева

Веселин Радев Радев

Владимир Димитров Вълчев

Войслав Георгиев Тодоров

Георги Асенов Георгиев

Георги Борисов Георгиев

Георги Димитров Тодоров

Георги Любомиров Божилов

Григор Йорданов Григоров

Даниел Насков Йорданов

Даниел Петров Петров

Даниела Василева Герасимова

Даниела Михайлова Рашева

Даниела Петрова Давидкова

Дарин Велчев Христов(прокурор)

Дед Теодоров Георгиев

Десислава Виолинчова Карпарпачева

Деян Николаев Николов

Деян Петров Ковачев

Димитър Ангелов Дяков

Димитър Андреев Делчев

Димитър Атанасов Шевиков

Димитър Бойков Топалов

Димитър Иванов Василев

Димитър Стоянов (БИВОЛ)

Димо Георгиев Дренчев

Димчо Димитров Димчев

Евгени Владимиров Петров

Евгения Кирилова Костова-Байлова

Едуард Фател

Елена Цонева Гунчева

Златан Стоянов Златанов

Златка Крумова Бисерова

Златомир Емилов Спасов

Ивайло Василев Попов

Ивайло Иванов Хъневски

Ивайло Николов Кюров

Ивелин Първанов Първанов

Иво Бориславов Кръстев

Иво Георгиев Русчев

Искра Михайлова Михайлова

Калоян Димитров Ангелов

Калоян Симеонов Стоянов

Кирил Димитров Димитров

Констадин Тодоров Костадинов

Константин Василев Маринов

Коста Радмилов Иванов

Красимира Иванова Бонева

Лъчезар Петров Николов

Любица Михайло Кулезич

Любомир Любомиров Асенов

Марин Христов Маринов

Мария Василева Капон

Мария Йорданова Попова

Мартин Валентинов Марев

Мая Божидарова Манолова-Найденова

Мая Яворова Димитрова

Митко Господинов Трайков

Михаела Георгиева Даскалова

Надежда Христова Вацанова

Настимир Ананиев Ананиев

Ники Петров Йорданов

Никола Ангелов Димитров

Никола Николов Вапцаров

Николай Георгиев Дренчев

Николай Георгиев Цонев

Николай Делчев Георгиев

Николай Димитров Хаджигенов

Николай Дойчинов (Радио Франс Интернационал)

Николай Кръстев Костадинов

Огнян Огнемиров Павлов

Пенка Господинова Василева-Георгиева

Петър Иванов Велков

Петър Николаев Петров

Пламен Луков Чернирадев

Пламен Стоянов Йотов

Пламен Стоянов Спасов

Раденко Пенчев Ракилов

Радослав Стоилов Каратанчев

Росен Венциславов Петров

Румяна Методиева Чаналова

Светослав Димитров Трайков

Сергей Самуилов Вълков

Сергей Самуилов Димитров

Симеон Стакиев Развначки

София Йосифова Башева-Стоянова

Стамен Христов Николов

Станислав Войков Христов

Стойчо Владимиров Стойчев

Страхил Динчев Симеонов

Теодор Атанасов Стоянов

Теодор Николов Вапцаров

Тихомир Валериев Димитров

Тодор Тодоров Шраков

Трайчо Любомиров Станчев

Цветан Димитров Таинов

Цветан Павлов Рогашки

Цончо Томев Томов Ганев

Юлиян Каменов Гурбатов