Йордан Кожухаров встъпи в длъжност „прокурор“ в ОП – Велико Търново

Параграф22 Daily

Йордан Кожухаров встъпи в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Велико Търново, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. Актът за встъпване в длъжност беше връчен от обвинител Цани Попов – зам.-окръжен прокурор.

Прокурор Кожухаров бе избран на длъжността с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Йордан Кожухаров има 26 години и 9 месеца юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионалната си кариера започва през 1994 г. като съдебен кандидат в Окръжен съд - Велико Търново. От 1994 година е прокурор в Районна прокуратура - Велико Търново, като в периода от 2001 г. – до 2010 г. е заместник – районен прокурор, а от 2010 г. – до 2015 г. е административен ръководител на Районна прокуратура – Велико Търново.

От 2020 г. е командирован като прокурор в Окръжна прокуратура–Велико Търново.