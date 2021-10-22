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Параграф22 Daily

§22 Новини

Измамиха дядо с банкова карта

Възрастен мъж беше измамен, съобщават от шуменската полиция. В ранните следобедни часове вчера в РУ- Шумен е получен сигнал от 72-годишен мъж, че от дебитната му карта, без негово съгласие, била изтеглена сума в размер на 200 лева. Мъжът бил пациент в болнично заведение. На място за изясняване на случая бил насочен полицейски екип.

Установено било, че 72-годишният пациент помолил друг мъж да му изтегли определена парична сума и да му я предаде. Парите били предадени, но малко след това мъжът получил известие, че са изтеглени още 200 лева от картата му, без негово знание.

Извършителят е установен. Образувано е досъдебно производство.

Относно материала

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Автор
Хубен Ненчев
петък, 22. октомври 2021 - 15:52
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