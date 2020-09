Известен Dj и продуцент открит мъртъв в дома си в Маями

Параграф22 Daily

49-годишният музикален продуцент и диджей Ерик Морило е намерен мъртъв в дома си в Маями Бийч (САЩ), потвърди местната полиция. В съобщение до пресата говорителят на полицейското управление в Маями Бийч Ернесто Родригес казва, че в момента агентите са в ранните етапи на разследването, за да определят какво точно се е случило, съобщава La Vanguardia.

Родригес разказва, че малко преди 11.00 ч. местно време е получено обаждане от дома на артиста и че обстоятелствата около смъртта му не са ясни.

Морило се утвърждава артистично през 1993 г. с I Like to Move It, песен с латино хаус влияния, смесена с рага вокали, изпълнена от рапъра от Тринидад и Тобаго Марк Куаши, известен още като Лудия каскадьор.