Като през 90-те на ХХ век: Три маскирани мутри пребили Валентин Михов, верятно сбъркали човека

Параграф22 Daily

"Някъде към 23:30 ч. ме нападнаха. Биха ме около 30-40 секунди. Мисля, че са ме объркали с някой друг, иначе щяха да ме довършат", заяви пред медии Валентин Михов. Той е настанен във ВМА. Има комоцио, едното му ухо е много пострадало и е със счупен пръст.

Михов гледал мачовете Динамо (Брест) - Лудогорец и Базел-ЦСКА с приятели навън. Около полунощ тръгнал да се прибира към жилището си столичния квартал "Младост 3". В един безистен до блока му обаче го нападнали изневиделица трима бабаити. На мястото нямало никой, който евентуално да му помогне. "Бяха с маски и качулки. Имаше и нещо като палка, метално. Пазих се и не гледах нищо. Мисля, че е грешка, защото всичко свърши много бързо", категоричен Михов.

Сигналът в МВР за побоя над Михов постъпил около 1 часа след полунощ.Работи се по всички версии, уточниха от СДВР.