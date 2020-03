Лед Цепелин спечелиха делото за най-известната им песен Stairway to Heaven

Параграф22 Daily

Легендарната британска рок група Лед Цепелин спечели делото за авторството на най-известната им песен, Stairway to Heaven, пише Ройтерс. Апелативен съд в Лос Анджелис реши с 9-2 гласа, че Лед Цепелин не са откраднали началните акорди на известната балада от 1971 г. Представители на китариста Ранди Улф от групата Спирит твърдеше, че песента не е написана от Джими Пейдж и Робърт Плант от Лед Цепелин, а просто e прекопирана от тях от неговата песен Taurus.

Самият Улф се удави през 1997 г., но негови наследници съдеха известната рок група. Адвокатът на ищците каза, че решението на съда „очевидно е грешно“.

Делото вървя 5 години. То е част от поредицата такива дела, която хвърли сянка върху музикалния бизнес като цяло, в последните няколко години. През 2015 г. съд реши, че хитът на Фарел Уилямс Blurred Lines всъщност е прекопиран от песента от 1977 г. Got to Give It Up на Марвин Гей. Беше присъдено обезщетение от 7,4 млн. долара на наследниците на Гей, което по-късно беше намалено на 5,3 милиона.

В същото време певицата Кейти Пери обжалва съдебно решение, което постановява да плати 2,8 милиона долара за копирането на чужда работа за хита ѝ Dark Horse.