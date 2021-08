Малко канадско разяснение за ГЕРБ, ДПС и ИТН

Параграф22 Daily

Найо Тицин: "Канадското правителство казва "You likely aren’t a Canadian citizen if you renounced your Canadian citizenship and never applied to get it back". Следователно, независимо кога ще получи съобщението от Канада, Кирил Петков е престанал да бъде канадски гражданин от момента, в който се е отказал от това гражданство."

Виж: https://www.canada.ca/…/eligibility/already-citizen.html"

You likely aren’t a Canadian citizen if you

-were born in Canada to foreign diplomats

-had your citizenship taken away (revoked)

-renounced your Canadian citizenship and never applied to get it back