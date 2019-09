Олег Дерипаска съди The Telegraph, The Times и The Nation заради санкциите на САЩ

Параграф22 Daily

Руският бизнесмен Олег Дерипаска е завел дело в Арбитражния съд на Краснодарския край срещу вестниците The Nation, The Telegraph и The Times заради техните дългогодишни публикации, станали основание за въвеждане на лични санкции срещу него през 2018 година. Това съобщи пред ТАСС официалният представител на бизнесмена.

"През март 2019 г. Олег Дерипаска заведе дело срещу Министерството на финансите на САЩ, с което оспорва наложените му лични санкции. Като основание за санкциите Министерството на финансите всъщност се позовава само на три статии, публикувани в чуждестранни медии преди повече от 10 години. Под прикритието на установени факти тези статии излагат неоснователни обвинения срещу Дерипаска, отправени от неговите конкуренти, както и слухове и предположения. Тези обвинения никога не са били потвърдени в съда и не съответстват на реалността", се казва още в изявлението.

„Действащият процесуален закон предвижда правото на руски гражданин да защити своята бизнес репутация при правен спор с чуждестранни медии в руски съд по местоживеене“, обяснил още представителят на Дерипаска.