Патрик Дж. Бюканън в The American Conservative: Реализъм и сдържане. Интересите на Украйна не са наши

Параграф22 Daily

Може да е време да кажем на Зеленски не само какво ще предоставим и какво няма да предоставим, но и това, което вярваме, че са приемливите условия за примирие. Сред нациите, които помагат на Украйна в нейната съпротива срещу руската инвазия, Америка е на първо място. И все пак военните интереси на нашите две нации не са идентични. За САЩ императивът е войната да бъде овладяна, а не разширена и да не бъдем въвлечени в по-широка война с Русия.

За независимостта, териториалната цялост и демократичното управление на Украйна, макар и подкрепяни от САЩ, не са жизненоважни интереси на САЩ. Нито един от тях не оправдава война с Русия, която може да застраши сигурността и, ако ескалира до ядрени оръжия, самото оцеляване на страната ни. Очевидно е, че Америка не е „ол-ин“ в Украйна. Преди 24 февруари САЩ никога не са въвеждали Украйна в НАТО, никога не са й давали военна гаранция по „член 5“, никога не са се съгласявали да се бият заедно с нея, ако бъдат нападнати. От първите февруарски дни на тази война изключихме американските „ботуши на земята“ или участието на САЩ в „зона, забранена за полети“, което ще изисква от американски пилоти да свалят руски самолети.

Тези решения и декларации за това какво не бихме направили свидетелстваха за границите на ангажимента на САЩ към Украйна, както и за нашето нежелание да поемаме сериозни рискове за себе си от името на Киев. Целта на президента Владимир Зеленски обаче, поражението на руските нашественици и тяхното изгонване от Украйна, ще изисква по-голяма подкрепа от САЩ и НАТО, отколкото той получава или вероятно ще получи.

САЩ и НАТО са готови да доставят на Украйна оръжия, за да се защитят и да победят руснаците в битка, но нито НАТО, нито САЩ са готови да водят войната на украинците вместо тях. Когато става дума за битки и умиране, това е тяхната война, а не нашата. За да засрами НАТО и САЩ по-пълно и открито във войната си, Зеленски обвинява неохотните западни нации, че са умилостивители, изрязани от същия болт като Невил Чембърлейн в Мюнхен.

Какво казва Зеленски? Нашата кауза е каузата на Европа. Нашата кауза е каузата на НАТО. Нашата кауза е кауза на демокрацията. Нашата кауза е световната кауза. Ако паднем, ние ще бъдем само първите, които ще паднат под империята на Владимир Путин. Други ще последват. Хенри Кисинджър каза, че при всяко договорено споразумение Украйна вероятно ще трябва да отстъпи известна територия на Русия. В идеалния случай, каза Кисинджър, "разделителната линия трябва да бъде връщане към статуквото" преди инвазията през 2022 г. Русия държи Крим и части от Луганск и Донецк от 2014 г.

„Продължаването на войната отвъд тази точка не би било свързано със свободата на Украйна“, каза Кисинджър, „а нова война срещу самата Русия“. Яростният Зеленски отговори: „Изглежда календарът на г-н Кисинджър не е 2022 г., а 1938 г. ... Тогава никой не чу от него, че е необходимо да се адаптира към нацистите, вместо да бяга от тях или да се бие с тях. Тези пукнатини в коалицията, подкрепяща Украйна, със сигурност ще станат по-изразени, тъй като Русия изглежда консолидира контрола над Донбас, което Путин си е поставил като основна цел.

Италия, Франция и Германия са в контакт с Путин. Всички настояват за преговори. Никой не е настоявал за това, което Зеленски е изисквал понякога: предаването на украинска територия от Русия, която тя държи от 2014 г. Източноевропейските нации, запознати с руското управление, повтарят призивите на Зеленски за поражението, унижението и изгонването на Русия от Украйна.

Когато и ако настъпи прекратяване на огъня и започнат преговори, изглежда със сигурност ще има разпад на коалицията, подкрепяща Украйна. Защото докато Русия беше победена в офанзивите си за превземане на Киев, Харков и Одеса, Москва успя да превземе Мариупол, Азовско море и „сухопътния мост“, който търсеше от Русия към Крим – и изглежда се движи към господство над целия Донбас. Украйна също е блокирана от руски военни кораби да изнася своята пшеница и царевица, от които редица развиващи се страни зависят да нахранят населението си и да предотвратят недохранването и дори глада.

И тъй като Русия постига бавни, но стабилни успехи в Донбас, Путин изглежда не държи слаба ръка в каквито и да било преговори. След като украинци и руснаци разменят артилерийски огън в Донбас, Зеленски поиска от САЩ техните високомобилни артилерийски ракетни системи, известни като HIMARS. С ударни възможности от почти 50 мили, това може да постави самата Русия в обсег. Но американски служители твърдят, че имат уверения от украинските лидери, че HIMARS няма да бъде използван срещу руска територия.

Кремъл предупреди, че всяка нация, изпращаща модерни оръжия в Украйна, ще бъде изправена пред тежки последици. Руският външен министър Сергей Лавров обвини Запада в обявяването на "тотална война" на Русия. Това предполага, че войната сега генерира по-големи рискове и опасности за САЩ, отколкото каквито и да било допълнителни награди, които бихме могли да осъзнаем от „отслабването“ на Русия с по-нататъшни битки. Може да е време да кажем на Зеленски не само какво ще предоставим и какво няма да предоставим, но и това, което вярваме, че са приемливите условия за примирие.

За автора:

Patrick J. Buchanan is a founding editor of The American Conservative and the author of Nixon's White House Wars: The Battles That Made and Broke a President and Divided America Forever.

Оригиналът на материала е на адрес https://www.theamericanconservative.com/buchanan/ukraines-interests-are-not-ours/