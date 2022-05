Пленарното заседание на ССВЕ прие адвокатурата на Азербайджан за наблюдаващ член на организацията

Параграф22 Daily

След няколко години упорит труд, Азербайджанската адвокатура беше приета за наблюдаващ член на Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа, (Council of Bars and Law Societies of Europe - CCBE). Решението е взето на Пленарното заседание на ССВЕ, което е върховният орган на организацията. А самата ССВЕ е призната за гласа на европейските адвокати.

Българската адвокатура, в лицето на своите делегати, е един от най-активните поддръжници на идеята за членството на колегите от Азербайджан. Ели Христова – член на Висшия адвокатски съвет и Петър Петров - делегати от страна на българската адвокатура споделиха, че за 4 години азерите са успяли да утроят членовете на общността в страната, превърнали са спазването на човешките права в своеобразен фокус, учредили са асоциация на жените-адвокати и пр.

На започналия днес форум на ССВЕ в Дъблин, Ирландия, са взети и други важни решения. Изменен е устава така, че е запазен начинът на формиране на мнозинството, включително гарантиращ равнопоставеност между отделните национални адвокатури, независимо от големината им.

Голям интерес предизвика информацията от украинските представители. Според тях войната е преобърнала тотално работата на тамошните адвокати – от 27 региона в страната в 10 от тях съдилищата са затворени. И всеки ден колегите проверяват дали и къде евентуално ще се гледат делата им. Войната е провокирала и друга тревога – според Конституцята на Украйна едно лице може да бъде задържано само до 72 часа, но според Закона за военното положение задържането може да е и за 9 денонощия, без обвинение

В тази връзка един от акцентите е отправения призив към европейските адвокати да се включат като доброволци за консултиране на мигрантите, настанени на остров Лесбос.