PR експерт обяснява колко нелепо Караянчева цитира думи на Елинор Рузвелт

PR експертът Vessislava Tancheva коментира във Фейсбук поредната изява на слабо знание на английски език от Цвета Карваянчева:

Положението е go horse in the river!

PS Когато си наемате чужденци за консултанти в кризисните комуникации, задължително си вземете и преводач, който може да превежда идиоми.

В случая ползват думи, често приписвани на Елинор Рузвелт: A woman is like a tea bag - you can't tell how strong she is until you put her in hot water.

Буквално преведено в нелепицата, произнесена от ТКП-то.

А всъщност "Не знаеш колко силна е една жена, докато не я видиш да действа в трудна ситуация", защото идиомът "to put someone in hot water" се превежда "да поставиш някого в затруднение".

Фразата на г-жа Рузвелт е непреводима игра на думи, защото, да, разбираме колко силен е чаят в торбичката, чак когато я пуснем в чаша гореща вода.

Но на български звучи нелепо да проверяваме силата на жените, като ги ... пускаме в гореща вода...?!