Правителството на САЩ щяло да заведе антитръстово дело срещу Google

Очаква се министерството на правосъдието на САЩ да заведе антитръстов иск срещу Google на Alphabet Inc във вторник, тъй като се твърди, компанията е нарушила закона, използвайки пазарната си мощ, за да отблъсне конкурентите, предава Reuters, като се позовва на добре информиран източник. Очаква се обвинението да твърди, че Google е нарушил закона с начина, по който се е отнасял към конкурентите си в бизнеса за търсене и реклама, опитвайки се да ги постави в неравностойно положение, за да запази доминиращата позиция на собствената си търсачка и използвайки тази пазарна сила за продажба на повече реклами.

От Google все още не са отговорили на молбата за коментар.

Това се случва броени дни преди президентските избори в САЩ, посочва Reuters. Времето на подаване може да се разглежда като политически жест, тъй като изпълнява обещанието, дадено от президента Доналд Тръмп на неговите поддръжници, да принуди някои компании да отговарят за това, че заглушават консервативните гласове.

Делото идва повече от година, след като Министерството на правосъдието и Федералната търговска комисия започнаха антитръстови разследвания на четири големи технологични компании: Amazon.com Inc, Apple Inc, Facebook Inc и Google.

Щатски главни прокурори също откриха разследвания срещу Facebook и Google.