Разследват незаконна акцизна стока без бандерол в имот в с. Мърчево

Параграф22 Daily

Под ръководството на Районна прокуратура – Монтана се води разследване по образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 234, ал. 3, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

Вчера, 14.05.2020 г., е било извършено претърсване в частен дом и прилежаща към него стопанска постройка в с. Мърчево, община Бойчиновци. Разследващите са установили сух нарязан тютюн, опакован в полиетиленови пликове в различни разфасовки, с общо тегло около 270 килограма. Освен това били намерени и 14 броя бали с изсушени плоски тютюневи листа – около 660 килограма. Стоката нямала български акцизен бандерол и е била иззета.

Разследването по случая продължава.