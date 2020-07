С карикатура холандец осмя Борисов и Гешев

Параграф22 Daily

РЯВАМХоландски карикатурист осмя ситуацията в България в личното си творчество. В обяснението са споменати имената на Бойко Борисов и Иван Гешев. На картинката Маартен Волтеринк е нарисувана тиква с каскет, на които е написано Corruption (корупция). Върху тиквата лежи картата на България.

Ето какво пише в публикацията на артиста в Twitter:

Maarten Wolterink

@mwcartoons

The PM (nickname The #Pumpkin) and the chief prosecutor (nickname The #Cap) of #Bulgaria are accused of #corruption. #Bulgarians on the street (again)

В превод: Българският премиер и главен прокурор са обвинени в корупция (отново)

На илюстрациите: 1. Карикатурата на Маартен Волтеринк и 2. Шарж на самия карикатурист от Туитър.