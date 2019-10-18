Шест леки коли без регистрация и с незаконен дървен материал установи МВР

Параграф22 Daily

Шест леки автомобила без регистрационни табели и натоварени с общо 27 пространствени куб. метра незаконно добит дървен материал, са установени в гора край силистренското село Добротица, съобщиха от ОД на МВР. Това е станало при проверка, извършена по сигнал.

По случая работят служители от полицейския участък в с. Ситово. Образувано е досъдебно производство.