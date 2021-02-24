Шофьор управлявал автомобил без книжка и след употреба на кокаин

Параграф22 Daily

Районна прокуратура – Хасково – Териториално отделение – Свиленград привлече като обвиняем по бързо производство П.В., на 42 г., за това, че управлявал лек автомобил, марка „Сузуки“, след употреба на наркотично вещество - кокаин, установено по надлежния ред с техническо средство - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс.

На 22.02.2021 г., в гр. Свиленград, полицейски служители спрели за проверка П.В., който шофирал лек автомобил, марка „Сузуки“. Установено е, че обвиняемият бил лишен от право да управлява моторно превозно средство с административно наказание, което е влязло в сила. П.В. бил тестван и с техническо средство, което отчело употреба на наркотичното вещество – кокаин. Той е бил задържан за срок от 24 часа по Закона за МВР, след което му е взета мярка за неотклонение „Гаранция“ в размер на 1 000 лева.

Бързото производство ще приключи в законноустановения срок.