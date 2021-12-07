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Параграф22 Daily

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Съдят мъж, шофирал таксиметров автомобил без шофьорска книжка и лиценз

Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски районен съд срещу 50-годишен мъж за шофиране на таксиметров автомобил без шофьорска книжка и разрешително.

На 9 май 2021 г., около 07,40 часа на бул. “Симеоновско шосе”, София, обвиняемият И.М., който управлявал таксиметров автомобил, бил спрян за полицейска проверка, докато правел курс с клиент. В хода на проверката униформените установили, че И.М. няма свидетество за управление на МПС, удостоверение за психологическа годност, което да е издадено съгласно чл.152, ал.1, т.2 от ЗДвП, и удостоверение за управление на таксиметров автомобил.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 324, ал. 1 от НК. В хода на разследването е станало ясно, че И.М. многократно е осъждан извършени от него идентични престъпления.

Предстои делото срещу И.М. да продължи в съда.

Относно материала

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Автор
Хубен Ненчев
вторник, 07. декември 2021 - 10:35
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