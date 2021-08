В праймтайма Al Jazeera представя страната ни като мафиотско свърталище

Параграф22 Daily

Бившият премиер Бойко Борисов е представен като мафиотски диктатор в 25-минутен филм, посветен на страната ни, излъчен в праймтайма на телевизия Al Jazeera в сряда вечер, видя Narod.bg.

Репортажът разказва за корупцията в България, припомня всички скандали, в които е замесено името на Борисов чак до кюлчетата, еврото и пистолета върху нощното шкафче и записите „с глас като неговия“. „Al Jazeera в най-гледаното си време и по време на огромно нарастване на гледаемостта по причина на Афганистан, просто съсипва с документален филм корупцията в България, политическата мафия, цялата организирана престъпност около санкционираните от САЩ", коментира филма Стефан Гамизов.

„Представят Борисов като мафиотски посткомунистически диктатор. И завършиха с Трифонов крайно недвусмислено показвайки го в примитивната му светлина“, допълва Гамизов.

Целият филм, излъчен по Al Jazeera миналата вечер Bulgaria: At the Crossroads | People and Power - YouTube