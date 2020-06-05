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Параграф22 Daily

§22 Новини

Васил Божков с нова порция разкрития за рекета на властта

Васил Божков публикува хронология как рекетът от "управляващата хунта " се е превърнал в противоконституционен грабеж. В нова публикация в социалната мрежа Facebook обвиняемият бизнесмен, който се намира в Дубай, отбеляза, че сигналът, който е подал до държавното обвинение у нас, е сериозен.

"Анимациите, комиксите и другите забавни неща“ са за социалните мрежи и за тези, които ги разбират.

Сигналът, който подадох до Прокуратурата от друга страна, е съвсем сериозен.

В него хронологично и доказуемо е обяснено как рекетът от управляващата #хунта се превърна в противоконституционен грабеж на частен бизнес.

#БъдетеЗдрави

Относно материала

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Автор
Хубен Ненчев
петък, 05. юни 2020 - 09:02
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