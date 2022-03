Параграф22 Daily

Има няколко области, в които Русия е почти напълно защитена от западните санкции. Причината е, че още от 2014 г., когато се заговори за сериозни санкции срещу страната на Путин, руското ръководство вече 8 години работи усърдно - и без да вдига много шум, за създаване на фундаментална защита от санкционния натиск, която ще позволи на Русия и на нейната икономика да не блокират изведнъж, а след кратка адаптация към промените, да продължат напред.

Съществуват няколко водещи системи, разработени в това направление.

1. Системата за предаване на финансови съобщения или СПФС е създадена като алтернативен канал за междубанково взаимодействие с цел гарантирано и непрекъснато предоставяне на услуги за предаване на електронни съобщения за финансови транзакции. Така че дори при пълно изключване от SWIFT, вътрешният финансов живот в страната няма да спре дори за минута.

Засега СПФС отстъпва на SWIFT по функционалност. Тя забранява прехвърлянето на средства зад граница, не позволява и масови реестри в състава на едно съобщение, има достатъчно твърди изисквания към сигурността. Освен със SWIFT, СПФС се конкурира и с още няколко аналогични руски системами, намиращи се в различна степен на готовност, като CyberFT» на компанията "Киберплат", "Транзит 2.0" на Националния депозитарии за разчети и инфраструктурните решения на Finline на Сбербанк.

В края на 2020 года делът на СПФС на вътрешния руски трафик е достиигнала 20,6 % от всички операции. В края на 2020 г. 23 чуждестранни банки от Армения, Белорусия, Германия, Казахстан, Киргизия и Швейцария са се включили към системата. През декември 2021 г. към СПФС са се включили всички белорпусккки банки, както и 38 участници от девет страни. Сред тях Турция, Франция, Япония и Швеция, както и Куба и Таджикистан.

СПФС има план да заеме дял във вътрешноруския трафика до 30% к 2023 г.

2. Системата ГЛОНАС е напълна функционална алтернатива на щатската GPS. Всеки ползвател на ГЛОНАСС – бил той военен, цивилен или от бизнеса, винаги ще знае къде се намира, защото руските спътници са си там – на орбита над земята. Понастоящем системата се състои от 30 спътника, като в редовна експлоатация са 24 от тях.

Към септември 2012 г. грешките при навигационното позициониране на ГЛОНАСС е възлизала на 3 - 6 m при използване средно на 7 - 8 спътника (в зависимост от точката на приемане). В същото време грешките на GPS възлизат на 2 - 4 m при използване средно на 6 - 11 спътника. Към 2015 г. точността на позициониране на ГЛОНАСС е доведена до 1,4 m, към 2020 г. тя е 0,6 m, при по-нататъшно усъвършенстване - до 10 cm.

3. Картовата система Мир обслужва над 100 милиона издадени дебитни и кредитни карти. Всички стипендии, заплати в държавния сектор, пенсии, социални плащания и голям брой заплати в частния сектор на Русия минават само през тази система. Издадените от нея карти се приемат в общо над 22 държави.

Оператор на платежната система е “Национална система за платежни карти", която е 100% собственост на РЦБ. Всички вътрешни транзакции с пластмасови карти на международни платежни системи се обработват на територията на Русия чрез Оперативен платежно-клирингов център .

Системата Мир започва работа през декември 2015 г., по същото време са издадени и първите карти. Днес тя е важен елемент от икономиката на Руусия и гарантира на нейните жители финансова независимост от влиянието на външни политически и икономически фактори. В света само 35 страни имат успешен опит в изграждането на национални платежни системи, на първо място, това са страни с водещи световни икономики.

Националната платежна система "Мир" е създадена в рекорд кратко време - само за 1,5 години. Картите Мир се приемат в 85 руски региона, вкл. република Крим, както и в 12 страни - Турция, Виетнам, Армения, Беларус, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Казахстан, Южна Осетия, Абхазия, Кипр и ОАЕ.

4. Рунет – или руският интернет. Той може да работи дори официалните канали за интернет да бъдат спряни. Няколко пъти в Русия изключваха световния интернет и хората незабелязано минаваха към Рунет и нищо не се случваше. А това е признание за успеха на това начинание.

5. Буфер на Русия е и Фондът за национално благосъстояние - или ФНБ, който достига сумата от почти 200 млрд долара. Вече стана известно, че близо 1 трилион рубли - или около 10 млрд долара от него по курса днес, ще бъдат използвани до края на тази година за изкупуване на акции от руски компании, които западните борсови играчи притежават и от които сега искат панически да се освободят, продавайки ги "ам блок" на пода на МФБ. Най-вероятно след време ФНБ ще се освободи от тях, но на много по-изгодни цени.

Впрочем след тези катаклизми ще видим как мнозина са станали страшно богати срещу стотинки и то само за седмица-две, купувайки днес акции на пода на МФБ и продавайки ги след половин - една година.

6. Ако се съмнявате че в Windows има вградена възможност да ви спрат компютрите и сървърите при подаване на определен сигнал в/през световните мрежи, значи мислите правилно. В Русия са помислили и за това. Почти целият държавен апарат, службите за сигурност и отбрана, дори Руската централна банка, вече са прехвърлени върху десктоп и сървърни версии на руския Линукс.

Например кoмпaниятa MЦCT (Mocĸoвcĸи цeнтъp зa ЅРАRС тexнoлoгии) oбяви нoвaтa вepcия нa cвoятa фиpмeнa Lіnuх диcтpибyция Eлбpyc Линyĸc 6.0. Toвa e oпepaциoннa cиcтeмa c oбщo нaзнaчeниe зa paзлични ĸoмпютpи c пpoцecopи c apxитeĸтypa Eлбpyc, ЅРАRС и х86. Hoвaтa вepcия изпoлзвa Lіnuх ядpo и имa изцялo oбнoвeн гpaфичeн cтeĸ. B дистрибуцията ca вĸлючeни нaд 2100 пpoгpaмни пaĸeтa, вĸлючитeлнo oфиcни пpoгpaми, гpaфични peдaĸтopи, cpeдcтвa зa зaщитa нa инфopмaциятa, инcтpyмeнти зa aдминиcтpиpaнe и oтдaлeчeн дocтъп, cъpвъpни ĸoмпoнeнти, CУБД и peдицa дpyги нeoбxoдими зa ĸopпopaтивнa paбoтa пpoгpaмни peшeния.

Руските военни считат Windows за твърде уязвима операционна система, а военното ведомство започва нейната замяна с руската Astra Linux.

"Дa ce пpoниĸнe в тaзи oпepaциoннa cиcтeмa бeз външнa физичecĸa нaмeca e нa пpaĸтиĸa нeвъзмoжнo“, заявяват pycĸитe вoeнни eĸcпepти. „Аѕtrа вeчe e cepтифициpaнa oт пoвeчeтo нaши дъpжaвни opгaни и ce изпoлзвa oт тexнитe cлyжитeли. Ceгa тoзи пpexoд щe нaпpaви и Mиниcтepcтвoтo нa oтбpaнaтa“, ĸaзвa пoлĸoвниĸ Mypaxoвcĸи.

Рycĸaтa oпepaциoннa cиcтeмa Аѕtrа Lіnuх вeчe paзпoлaгa c нeoбxoдимия гpaфичeн интepфeйc. Tя e изцялo cъвмecтимa c нoвитe pycĸи ĸoмпютpи, бaзиpaни нa пpoцecopитe „Eлбpyc“, „Бaйĸaл-T1“ и „Koмдив“. B диcтpибyциятa e вĸлючeн oфиc пaĸeтa c oтвopeн ĸoд LіbrеОffісе.

Boeннитe вeдoмcтвa възнaмepявaт дa изпoлзвaт Аѕtrа Lіnuх Ѕресіаl Еdіtіоn, paзpaбoтeнa oт мocĸoвcĸaтa ĸoмпaния „PycБИTex“.