Във Велико Търново точат дизел направо от камиони

Параграф22 Daily

Служители на полицейското управление във Велико Търново задържаха двама за кражба на дизелово гориво от два товарни автомобила. На 2 май съдействие в управлението е потърсил собственикът на камионите. Той е обяснил, че от двете возила, паркирани пред жилище в с. Миндя е източено неустановено количество дизелово гориво. При извършения оглед в близост до автомобилите са установени 8 туби с различна вместимост, две помпи и акумулатор. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че съпричастни към извършеното деяние са двама мъже на 21 и 23 години от Павликени, сочи Борба.

Двамата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство.

Служители на РУ – Велико Търново разследват втора кражба на дизелово гориво същия ден. В понеделник сутринта съдействие в управлението е потърсил мъж от Пловдив. Той обяснил, че в нощта срещу 2 май в с. Самоводене е извършена кражба на около 350 литра дизелово гориво от товарен автомобил. На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е започнато досъдебно производство.