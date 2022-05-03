Вход
Регистрирай се
Меню
Параграф22 Daily

§22 Новини

Във Велико Търново точат дизел направо от камиони

Служители на полицейското управление във Велико Търново задържаха двама за кражба на дизелово гориво от два товарни автомобила. На 2 май съдействие в управлението е потърсил собственикът на камионите. Той е обяснил, че от двете возила, паркирани пред жилище в с. Миндя е източено неустановено количество дизелово гориво. При извършения оглед в близост до автомобилите са установени 8 туби с различна вместимост, две помпи и акумулатор. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че съпричастни към извършеното деяние са двама мъже на 21 и 23 години от Павликени, сочи Борба.

Двамата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство.

Служители на РУ – Велико Търново разследват втора кражба на дизелово гориво същия ден. В понеделник сутринта съдействие в управлението е потърсил мъж от Пловдив. Той обяснил, че в нощта срещу 2 май в с. Самоводене е извършена кражба на около 350 литра дизелово гориво от товарен автомобил. На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е започнато досъдебно производство.

Относно материала

Avatar 2b38162a e855 484b a2ce 8af2c8d54d27
Автор
Хубен Ненчев
вторник, 03. май 2022 - 14:33
Коментари

Четете още

Задържаха превозвач с незаконна дървесина

Като в Дивия Запад: Обраха поща в Сливенско

4121 л дизелово гориво задържаха митничарите от Русе

Задържаха мъж и жена, крали цветни метали от заводски склад във Велико Търново

Актуални новини

16:48
Представители на СГП изнесоха публична лекция пред студенти в Нов български университет
16:12
Делото срещу бившия екоминистър Нено Димов започна по същество
16:06
Досъдебно производство за ПТП с автомобил на НСО
16:03
Досъдебно производство за трудова злополука със загинали работници
15:57
Съдят банкова служителка за присвояване на обща стойност 440 000 лева
Новини от деня

Параграф 22

Параграф22 Daily

Представители на СГП изнесоха публична лекция пред студенти в Нов български университет

Студентите проявиха желание да се запознаят отблизо с работата на следователя и в тази връзка беше поет ангажимент да бъде организирано посещение за желаещите в... Още »
Представители на СГП изнесоха публична лекция пред студенти в Нов български университет
Параграф22 Daily

Делото срещу бившия екоминистър Нено Димов започна по същество

В досъдебното производство са разпитани 156 свидетели, изготвена е деветорна техническа експертиза, събрани са над 40 000 страници доказателства. Още »
Делото срещу бившия екоминистър Нено Димов започна по същество
Параграф22 Daily

Досъдебно производство за ПТП с автомобил на НСО

Разследването по случая продължава Още »
Досъдебно производство за ПТП с автомобил на НСО
Facebook logo
Бъдете с нас и във