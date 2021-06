Washington post посочва именно Борисов като пример за корупция относно санкциите "Магнитски"

Параграф22 Daily

Коментар на Иво Инджев в неговия БЛОГ.

Обобщавам в аванс онова, което цитирам по-долу: либералните медийни врагове на бившия американски президент Доналд Тръмп, които той и неговите почитатели в САЩ и у нас громяха като “левичарски”, никак не харесват предишното правителство в България и неговия премиер. Защото Вашингтон пост е “ляв” , а ГЕРБ и вождът на партията са десни антикомунисти, така ли?

Има ли някой, който (все още) вярва в тази абсурдна конструкция?

“The interim government, appointed after an inconclusive general election in April, has made a series of revelations of alleged corruption involving the previous government under former Prime Minister Boyko Borissov”. https://www.washingtonpost.com/politics/bulgarias-leader-makes-new-push-to-fight-endemic-corruption/2021/06/07/7595bdd2-c782-11eb-8708-64991f2acf28_story.html

“Служебното правителство, назначено след безрезултатни парламентарни избори миналия април, направи серия от разкрития за предполагаема корупция с участието на предишното правителство на бившия Министър-председател Бойко Борисов”, пише Washington post на 7 юни по повод американските санкции с български адрес по закона “Магнитски”.

Влиятелният американски вестник очевидно не поставя под съмнение достоверността на разкритията в самата България за корупция, макар и да я определя като предполагаема ( както в правовите държави е прието да се казва при обвиненията преди произнасянето на съда). Още по-малко има съмнение за основателността на самите американски санкции, наложени на български граждани и техните фирми.

Само за отбраняващите се охранители на все по-грозния образ на Методиевич темата е “изтъркана”, както се изрази днес пред БНТ злополучният му кандидат за премиер Даниел Митов.

Впрочем, ако бях на мястото на онези, които задават въпроси в студиото на БНТ, нямаше да пропусна шанса да попитам Митов да каже нещичко и за предполагаемата среща на Методиевич с посланичката на САЩ Херо Мустафа на 2 юни, когато Борисов бе засечен да посещава с джипките си нейната резиденция в Бояна. Точно както се “престраших” да попитам за онези предполагаеми мезонети на президента Първанов, макар да се оказах единственият “любопитен” по въпроса български журналист.

Мълчанието не помага да повярваме, че такава среща изобщо се е състояла. Напротив, сайтът Фрог.нюз съобщава, позовавайки се на дипломатически източници, че Херо Мустафа е отказала на самопоканилия се Методиевич да се разговаря с него. Вместо това той е бил посрещнат с Джесика Ким, представител на ФБР в България. Тя му е съобщила, че САЩ оттеглят доверието си от него, пишат от Фрог.нюз. https://frognews.bg/novini/samo-vav-frog-borisov-imal-sreshta-hero-mustafa-kazali-che-ottegliat-doverieto-nego.html

Защо тази собствена информация на точно този сайт трябва да бъде последвана от въпроси – например от страна на БНТ? Отговарям: защото от същия сайт многократно и екслузивно предвидиха санкционирането на Пеевски по закона “Магнитски”. Оказаха се отлично информирани. “Познаха” 100 процента.