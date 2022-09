Deepfakes - радост за измамниците с недвижими имоти

Банкеръ Daily

От няколко години се създават алгоритми, способни да създават хиперреалистични изображения. Благодарение на AI генераторите (базирани на изкуствения интелект), които акумулират подобни изображения, тези картинки стават лесно достъпни за всички.

Експерти предупреждават, че е само въпрос на време технологията да бъде използвана за извършване на измами с недвижими имоти. Вила в Бали или хижа в норвежките гори? А може би мезонет в Ню Йорк? Къщата ви мечта може много лесно да бъде създадена. На сайта This House Does Not Exist (Тази къще не съществува) има всичко - прозрачна къща, евентуално с дървена модернистична структура, разположена сред идилична гора или сред модерен градски пейзаж.

Засечено е за сайта This House Does Not Exist, че алгоритъмът на изкуствения интелект създадава тези изображения, използвайки текстови подкани от потребител на Twitter на име Levelsio. При всяко опресняване на страницата се появява нова снимка. Изглежда, че Levelsio употребява AI, за да генерира изображения в стила, който фирмите за архитектура използват, за да продават своите проекти. Въпреки че не са на нивото на професионално извършените визуализации, повечето са доста реалистични. Макар в някои да има все още летящи палми, можем да очакваме усъвършенстване.

Уебсайтът, от който This House Does Not Exist изглежда е почерпил вдъхновение – This Person Does Not Exist (Тази личност на съществува), демонстрира на какво наистина е способна технологията. Вместо къщи, той генерира безкраен поток от изключително реалистични лица. Те са създадени с помощта на GAN или генеративни състезателни мрежи, ползвайки същата технология, като тази за създаване на фалшиви видеоклипове. Както статичните фалшификати на лица, така и фалшивите видеоклипове са използвани за злонамерени цели, независимо дали в китайски или руски кампании за дезинформация или за измама на хора, чрез имитация на легитимен бизнес. Тъй като нарастването на киберпрестъпленията, предизвикано от пандемията, продължава, е въпрос на време технологията ще бъде използвана за измами с недвижими имоти.

Купувачите на недвижими имоти трябва да внимават за злонамерено използване на AI, като например разширяване на размерите на стаята по невъзможни начини. В крайна сметка рискът винаги е за купувача, предупреждава Дани Пан, вицепрезидент на организацията "Изследвания за данните" в SetSail.

Дейвид Джао, управляващ директор на Coda Strategy, вижда хиперреалистичните, фалшиви видеоклипове, базирани на GAN, като представляващи най-значителния риск. „В бъдеще, когато GAN продължат да се развиват, могат да се създадат и фалшиви записи от камери за сигурност. Те биха могли да създадат напълно реалистично видео на генерирано от AI фалшиво семейство, живеещо в генериран от AI фалшив дом, за да предложат убедително социално доказателство че този въображаем дом съществува ", казва той. Измамниците биха могли да използват данни от метавселената, за да организират виртуално шоу, където всеки участник вижда това, което иска да види, въз основа на това, което AI е научил за техните интереси и предпочитания в мрежата.

„Въпреки че всеки зрител може да си мисли, че вижда една и съща версия на имота, в действителност всеки може да вижда просто една променена версия“, твърди Нир Кшетри, професор в Училището по бизнес и икономика Брайън в Университета на Северна Каролина-Грийнсбъро. „

Синтетичните изображения могат да доведат до ерозия на доверието в потребителите на цифрово съдържание, ако не бъдат въведени предпазни мерки. Експертите предупреждават, че фалшивите снимки могат да окажат значително влияние върху способността на хората да правят информиран избор – като загубят способността си да се ориентират кое е автентично и кое не.

„Ще бъдем ли някога отново сигурни, че всичко от Airbnb, до качулка от нова марка улично облекло от Шанхай, е „автентично“, както го разбирахме преди?“ пита се Арон Соломон, главен правен анализатор в Esquire Digital.

Според Даниел Ву, изследовател в Stanford AI Lab, технологията сега предлага не толкова увеличаване на възможностите, а намаляване на „бариерата за достъп“. „По-рано само квалифициран и силно мотивиран човек можеше да направи реалистична снимка във Photoshop, а сега всеки може да я направи само за няколко секунди“, отбелязва Ву.

Решението - доверете се на брокера си

Шон О'Брайън от Yale Law School Privacy Lab отбелязва, че вече съществуват инструменти, които криминалистите могат ефективно да използват, за да открият изходния код, използван за създаване на фалшивите изображения. Но все пак, ако търсите съветите на препоръчан ви брокер от реномирана компания за недвижими имоти, то това значително ще намали възможността да станете жертва на измами с недвижими имоти – от всякакъв вид. „Изкуството, създавано чрез AI, ще бъде използвано както за добри, така и за злонамерени цели, точно както всичко останало на този свят. Наложително е винаги да проявявате предпазливост и да извършвате необходимите проверки“, казва Брандън, бивш брокер.